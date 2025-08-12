İskele’de iş kazası… Elini elektrikli kıyma makinesine kaptıran şahıs yaralandı
İskele'de, bugün, bir kasap ve şarküteri işletmesinde meydana gelen iş kazasında sağ elini elektrikli kıyma makinesinde kaptıran 21 yaşındaki şahıs, yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Berdal Zungur (E), elektrikli kıyma makinesinde iş yaptığı esnada, plastik et itme tokmağını kullanmaması sonucu sağ elini makineye kaptırarak, sağ el bileğinden yaralandı.
Yaralı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : iş kazası