İskele bölgesinde erkenci zeytin hasadı 30 Ağustos’ta başlayacak

İskele Kaymakamlığı, bölgede erkenci zeytin hasadına başlama tarihini 30 Ağustos olarak duyurdu.

İskele Kaymakamlığı'ndan zeytin hasadıyla ilgili yapılan duyuruda, erkenci çeşitler için hasat başlama tarihi 30 Ağustos, yerli çeşit için ise 13 Eylül olarak belirtildi.

Daha erken zeytin hasadı yapılmasının suç olduğu da hatırlatıldı.