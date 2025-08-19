İskele belediyesi tarafından Altınova Köyü’ndeki çalışmalar sürüyor

İskele Belediyesi, Altınova Köyü’nde köy halkının ortak kullanımına yönelik önemli bir dönüşüm projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 500 metrekarelik alan üzerinde yer alan ve uzun süredir atıl durumda olan eski kooperatif binasının yıkım işlemiyle başlayan proje tamamlandığında köy meydanı yeniden hayat bulacak. İskele Belediyesi Proje Birimi’nin gözetiminde yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak söz konusu alanın köy halkının kullanımına açılması hedefleniyor.

Altınova Köyü’ndeki çalışmalar sürüyor

Yalnızca kent merkezi ve etrafında değil İskele Belediyesi’ne bağlı köylerde de çalışmalarını sürdüren İskele Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan insanların yaşam kalitesini artırma hedefiyle projelerine yenilerini ekliyor.

İskele Belediyesi’nin diğer köylerde olduğu gibi Altınova Köyü’nde de çalışmaları sürüyor. Kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırma hedefiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Altınova Köyü’ndeki 500 m2’lik alan içerisindeki eski kooperatife ait köy meydanındaki metruk binayı yıkarak projeye başlayan İskele Belediyesi, proje kapsamında köy meydanına muhtarlık ve kooperatif ofisi olarak kullanılmak üzere konteyner yapılar yerleştirildi. Modern tarzda tasarlanan yapılar, içerisinde WC alanlarını da barındırıyor ve hem köy halkının hem de ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendi.

İşlevsel ve estetik görünüme kavuşuyor

Yenilenen alanda ayrıca 5 araçlık park yeri, merkezi yürüyüş yolu ve köy dokusuyla uyumlu şekilde Altınova Muhtarı’nın bağışladığı zeytin ağaçları ile doğal bir peyzaj oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla birlikte köy meydanı, hem estetik hem de işlevsel bir görünüme kavuşmuş olacak.