Işık Kitabevi 37. Kitap Fuarı programı “Barbarlık çağında umut nerede”
37.Kitap Fuarı Işık Kitabevinde 27 Ağustos 06 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
27 Ağustos 2025 – Açılış ve Kokteyl
Çarşamba - Saat:20:30 Müzik: Jazz Trio - Cahit Kutrafalı (Bas Gitar), Kadir Evre (Gitar), Charis İoannou (Tenor Saxophone)
Karikatür ve Şiir Sergisi: “Gazze ile Dayanışma ve Çözümsüz Kıbrıs” (Kıbrıs Türk
Karikatürcüler Derneği ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)
Onur Ödülü: Takis Hatzidimitriu (Işık Kitabevi)
Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü: Raşit Pertev, Hristos Hacıpapas
(Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)
28 Ağustos 2025 – Panel: İklim Krizinin Neresindeyiz?
Perş - Saat: 20:30 Konuşmacılar: Feriha Tel (Moderatör), Şerife Gündüz, Mustafa Altunç
29 Ağustos 2025 – Panel: Sanat Barbarlığı Yenebilir Mi?
Cuma - Saat: 20:30 Konuşmacılar: İzel Seylani (Moderatör), Ruhsan İskifoğlu, Fatih Yalıner
Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği
30 Ağustos 2025 – Panel: Barbar Dünyada Çocuk Yetiştirme
Cmt.- Saat: 20:30 Konuşmacılar: Salih Sarpten (Moderatör), Ziya Tüzel, Davita Günbay, Yasemin Taneri
31 Ağustos 2025 – Panel: Değişen Dünya Düzeni, Savaş Suçları ve İnsan Ticareti
Pazar - Saat: 20:30 Konuşmacılar: Aslı Murat (Moderatör), Deniz Altıok, Sertaç Sonan, Sıla Uluçay
01 Eylül 2025 – Film Gösterimi: Between Sky and Sea (3 gece. 1-2-3 Eylül)-İSMAİL ABU HATAB
Pzt. - Saat: 20:30 Barış Şiirleri Dinletisi (Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Yazarlar Birliği)
02 Eylül 2025 – Panel: Kıbrıs Cumhuriyeti Deneyimi ve Eğer “II. Kıbrıs Cumhuriyeti” Olacaksa?
Salı - Saat: 20:30 Konuşmacılar: Niyazi Kızılyürek, Takis Hatzidimitriu
03 Eylül 2025 – Söyleşi: İnci Aral (Türkiye’den Konuk Yazar)
Çarş - Saat: 20:30 (Moderatör: Mihrican Aylanç)
04 Eylül 2025 – Panel: Kıbrıs’ta Seçim Arifesinde Siyasetin Eleştirisi
Perş. - Saat: 20:30 Konuşmacı: Ali Baturay (Moderatör), Bülent Evre, Sami Özuslu, Mete Hatay
05 Eylül 2025 – Panel: Uluslararası Sistem ve Ortadoğu’da Yeni Gerçeklik(ler)
Cuma - Saat: 20:30 Konuşmacılar: İbrahim Ayberk (Moderatör), Nur Köprülü, Mustafa Çıraklı, Sait Akşit
06 Eylül 2025 – Panel: Barbarlık Çağında Direnmek
Cmt. - Saat: 20:30 Konuşmacı: Canan Onurer (Moderatör), Muazzez Seldağ, Ayşemden Akın, Nazar Erişkin, Huri Yontucu (Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)
NOT; gün içinde farklı yazarlarla buluşma ve kitap imzalama etkinlikleri gerçekleştirilecektir
*** Yer: Işık Kitabevi, Blckbrd Social-Samanbahçe
*** Eğitim kitapları hariç bütün kitaplar, Kitap Fuarı süresince %10 indirimli satılacaktır.
*** Fuar her gün 08.00 - 24.00 saatleri arasında açık olacaktır.