Işık Kitabevi 37. Kitap Fuarı programı “Barbarlık çağında umut nerede”

37.Kitap Fuarı Işık Kitabevinde 27 Ağustos 06 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

27 Ağustos 2025  –  Açılış ve Kokteyl

Çarşamba - Saat:20:30     Müzik: Jazz Trio - Cahit Kutrafalı (Bas Gitar), Kadir Evre (Gitar), Charis İoannou (Tenor Saxophone)

Karikatür ve Şiir Sergisi: “Gazze ile Dayanışma ve Çözümsüz Kıbrıs” (Kıbrıs Türk  

Karikatürcüler Derneği ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)

                          

Onur Ödülü: Takis Hatzidimitriu (Işık Kitabevi)

 Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü: Raşit Pertev, Hristos Hacıpapas

(Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)

 

28 Ağustos 2025  –  Panel: İklim Krizinin Neresindeyiz?
Perş - Saat: 20:30    Konuşmacılar: Feriha Tel (Moderatör), Şerife Gündüz, Mustafa Altunç

 

29 Ağustos 2025 –    Panel: Sanat Barbarlığı Yenebilir Mi?

Cuma - Saat: 20:30   Konuşmacılar: İzel Seylani (Moderatör), Ruhsan İskifoğlu, Fatih Yalıner

Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

                                                                            

30 Ağustos 2025   –  Panel: Barbar Dünyada Çocuk Yetiştirme

Cmt.- Saat: 20:30      Konuşmacılar: Salih Sarpten (Moderatör), Ziya Tüzel, Davita Günbay, Yasemin Taneri

                       

31 Ağustos 2025  –   Panel: Değişen Dünya Düzeni, Savaş Suçları ve İnsan Ticareti

Pazar - Saat: 20:30    Konuşmacılar: Aslı Murat (Moderatör), Deniz Altıok, Sertaç Sonan, Sıla Uluçay

    

01 Eylül 2025  –       Film Gösterimi: Between Sky and Sea  (3 gece. 1-2-3 Eylül)-İSMAİL ABU HATAB

Pzt. - Saat: 20:30     Barış Şiirleri Dinletisi (Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Yazarlar Birliği) 

 

02 Eylül 2025 –        Panel: Kıbrıs Cumhuriyeti Deneyimi ve Eğer “II. Kıbrıs Cumhuriyeti” Olacaksa?

Salı - Saat: 20:30     Konuşmacılar: Niyazi Kızılyürek, Takis Hatzidimitriu

 

03 Eylül 2025 –  Söyleşi: İnci Aral (Türkiye’den Konuk Yazar)

Çarş - Saat: 20:30     (Moderatör: Mihrican Aylanç)

            

04 Eylül 2025 –    Panel: Kıbrıs’ta Seçim Arifesinde Siyasetin Eleştirisi

Perş. - Saat: 20:30     Konuşmacı: Ali Baturay (Moderatör), Bülent Evre, Sami Özuslu, Mete Hatay

 

05 Eylül 2025  –   Panel: Uluslararası Sistem ve Ortadoğu’da Yeni Gerçeklik(ler)

Cuma - Saat: 20:30   Konuşmacılar: İbrahim Ayberk (Moderatör), Nur Köprülü, Mustafa Çıraklı, Sait Akşit

06 Eylül 2025  –   Panel: Barbarlık Çağında Direnmek

Cmt. - Saat: 20:30    Konuşmacı: Canan Onurer (Moderatör), Muazzez Seldağ, Ayşemden Akın, Nazar Erişkin, Huri Yontucu  (Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)

NOT; gün içinde farklı yazarlarla buluşma ve kitap imzalama etkinlikleri gerçekleştirilecektir

*** Yer: Işık Kitabevi, Blckbrd Social-Samanbahçe

*** Eğitim kitapları hariç bütün kitaplar, Kitap Fuarı süresince %10 indirimli satılacaktır.

*** Fuar her gün 08.00 - 24.00 saatleri arasında açık olacaktır.

