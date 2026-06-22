İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden ve liderliğini yürüttüğü İşçi Partisi'nden istifa edeceğini açıkladı.

Starmer, istifa kararını duyurmadan önce yaptığı açıklamada, İşçi Partisi'ni siyasi, mali ve ahlaki açıdan iflas etmiş bir durumda devraldığını belirtti. Kendisine partinin bittiğinin defalarca söylendiğini ifade eden Starmer, bu iddiaların yanlış olduğunu kanıtladığını kaydetti.

Partideki "anti-semitizm zehrini söküp atarak yapıyı değiştirdiğini" iddia eden Starmer, bu süreçte ekonomi, savunma ve ulusal güvenlik alanlarında güveni yeniden tesis ettiklerini dile getirdi.