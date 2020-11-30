“Avrupa Parlamentosu kararı bizim için yok hükmündedir” dedi, Saner.

Şimdi bu durumda, AP yok!

Saner var!

Bir de “Kurultay” yok henüz, partisinin “iradesi” yok hükmünde şimdilik.

Kurultay için “onay” gelirse eğer...

Saner, AP'ye haddini bildirecek (!)



* * *



İlgimi çekti, ‘KKTC Cumhurbaşkanlığı' da açıklama yaptı.

Diyor ki bir yerinde, "Maraş, KKTC toprağıdır.”

Sonra başka bir yerinde diyor ki, "KKTC Devleti’nin aldığı karar, kapalı Maraş’ın açılarak, yasal sahiplerine iade edilmesidir."

Sizin mi, değil mi?

Hangisi doğru.



* * *



KKTC Cumhurbaşkanlığı, "Kıbrıs’taki tek işgal GKRY’nin 1960 ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti sandalyesini tek taraflı ve gayrı yasal bir şekilde işgalidir” diyor.

Sorunun özeti bu değil mi?

Biri “devleti” işgal etti, biri “toprağı.”

İyi de...

O toprağını istiyor.

“Devleti” istiyor musun sen?



* * *



İlgimi çekti, Annan Planı’na “hayır” demişler diye Kıbrıslı Rumları şikayet ediyor, kuzeydeki “ayrılıkçı” tipler!

Annan Planı’na siz ne demiştiniz sahi?

Ne de çabuk unutuyorlar!



* * *



Yok yok...

İlgimi çekti sadece!

Ben de biliyorum, bugün başka, yarın daha başka söylediklerini...

Gözlerimizin içine baka baka “Maraş'ı KKTC devleti açtı" bile dedikten sonra!

Yalanın bile bir adabı var oysa...



* * *



Heyyy!

Sizin “memleket” neresi?

“İşgal”den söz açılmışken...

Konya mı burası TOKİ mi yoksa?