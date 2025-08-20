İLDER – Girne Belediyesi İzci Kulübü Ön Kayıtları Başladı

Girne Belediyesi ile İzci Liderleri Derneği iş birliğinde kurulan İLDER – Girne Belediyesi İzcileri için

kulüp ön kayıtları başladı.

Çocuk ve gençlere doğa bilinci, paylaşım ve takım ruhu kazandırmayı amaçlayan kulüp, yeni dönemin ilk etkinlik programını duyurdu.

Kulübün ilk faaliyeti, Yenierenköy’de düzenlenecek çadırlı kamp olacak. Etkinlik, 12 Eylül – 14 Eylül

tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, kamp boyunca izcilik deneyimi yaşayarak hem doğayı

yakından tanıyacak hem de çeşitli sosyal ve eğitsel aktivitelerde yer alacak.

Ön kayıt yaptırmak isteyenler, kulüp hakkında detaylı bilgiye 0548 861 20 64 numaralı telefondan

ulaşabilecek.