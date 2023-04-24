İki Kulübün Birleşmesi ve ÇETİNKAYA-(1949)-2

Halkın Sesi gazetesi neredeyse her gün konuyla ilgili yazılar yayınlamaya devam ediyordu. Bir baş yazı olduğunu düşündüğümüz bir yazının ilgili bölümünde söz konusu birleşmenin Kıbrıs Türk varlığı açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanırken, yazıdan da anlaşılacağı gibi bu birleşime karşı çıkanların olduğu bilgisini de bizlere vermekteydi.

“Halkın Sesi, 09 Ekim 1949, syf:1

Birlik Üzerine

Biz birliğe ne kadar kuvvetle sarılır ve ona ne kadar kuvvetli bağlarla bağlanırsak, birleşmekle temin edeceğimiz kuvvet de o nisbette fazla olur.

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Evet, Atatürk gençliğinin bir parçası olan Kıbrıs Türk gençliği de spor sahasına çıkarken daima asîl milletimizin şerefini düşündüklerini, birleşmek hususunda vermiş oldukları kararle en bariz bir şekilde gözlerimizin önüne sermiş bulunuyorlar. Önümüzdeki Salı akşamı Lefkoşa Türk Spor kulübü binasında yapılacak müşterek genel toplantıda Sportmen gençlerimizin bu asil hareketlerinin Atatürk gençliğine yakışan tam bir muvaffakiyetle neticelenmesini candan temenni ederiz.

Ancak bu arada, sporle alâkası olmıyan, sporun temin ettiği karakter ve dürüst düşünce niymetlerinden mahrum bazı müfşitlerin, sportmen gençlerimizin bu asil hareketlerini akamete uğratmak için pusu kurduklarını öğrenmekle duyduğumuz teessürü belirtmeden geçemiyeceğiz. Bu yanlış düşünceye saplanan arkadaşlara hatırlatmak isteriz ki; zaman bütün bir cemaatın menfaat ve arzularını şahsi garez ve menfaate feda edecek zaman değildir. Eğer Spor kulüblerinin birleşmesinden şahsî menfaatlerinin haleldar olacağını düşünüyorlarsa, Spor kulüblerinden çekilerek başka kulüblere devam etmekte serbesttirler. Kurulacak olan “Çetinkaya Türk Spor Kulübü”nün maksadı tamamen spor sahasında cemaatımızı lâyık olduğu mevkie ulaştırmaktır, yoksa, üyelerin tavla veya sair kulüp oyunlarını suhûtletle idame ettirebilmeleri için, Spor kulüblerinin, şimdi olduğu gibi ayrı kalmasını arzu etmek cemaat namına affedilmez bir hatadır.

Son olarak şunu söyliyelim ki kuvvet birlikten, birlik de kuvvetten doğar. Biz birliğe ne kadar kuvvetle sarılır ve ona ne kadar kuvvetli bağlarla bağlanırsak, birleşmekte temin ettiğimiz kuvvet o nisbetde fazla olur. Sporcu gençler! Ümidimiz sizdedir... Muvaffakiyet sizlerin olsun...”

Kıbrıs Türk Basınımızın önemli gazelerinden bir diğeri olan HÜR SÖZ de söz konusu birleşime değinirken, birleşmenin ilk toplantısı hakkında da bilgi veriyordu.

“Hür Söz, 12 Ekim 1949, syf:1

Çetinkaya Türk Spor Birliği

Dün akşam sayın yurttaşlarımızın Doçent Derviş Manizade ve Bay Mehmet Ali Pamir’in huzurunda Spor Kulübü ile Çetinkaya azalarının iştiraklariyle eski L.T.S.K. binasında yapılan umumi içtimai gecenin geç saatlerine kadar sürerek hararetli münakaşalar neticesinde evvelce tesbit edilen nizamnamenin bazı tadillere tabi tutulduktan sonra kabulüne ve yeni bir isim altında birleşmesine müttefikan karar verilmiştir.

Yeni teşekkül eden kulübün ismi ÇETİNKAYA TÜRK SPOR BİRLİĞİ’dir.

Umumi heyet önümüzdeki Çarşamba günü Eski Lefkoşa Türk Spor Kulübü binasında toplanarak 9 kişiden ibaret olan yeni idare hey’etini seçecektir.

Toplantıyı pek mükemmel bir şekilde idare eden Dr. Derviş Manizade ile Bay Mehmet Ali Pamir’e toplantıdan sonra umumî hey’et tarafından teşekkür edilmiş ve saat 12’den sonra biten müzakereler: Yaşasın Birlik! Nidalarıyle sona ermiştir.

Büyük bir feragatle bu birliğin doğmasını temin eden bu iki yurttaşımızı ve toplantıya iştirak eden her iki kulüp azalarını hararetle tebrik ederiz.”

Bu haberin ertesi günü bu kez Hür Söz gazetesinin sahibi ve baş yazarı olan Fevzi Ali Rıza beyin yazısı, birinci sayfadan veriliyordu. Yazının bir yerinde yeni kurulan Çetinkaya Türk Spor Birliği’nin yönetim kurulunun saptanması için ileriki günlerde bir toplantı yapılacağı bilgisi de verilmekteydi.

“Hür Söz, 13 Ekim 1949, syf:1

Çetinkaya Türk Spor Birliği ve Diğer Kasaba Spor Kulüpleri

-Fevzi Ali RİZA-

Geçen Salı günü gecesi Lefkoşa Türk Spor Kulübü ile Çetinkaya’nın birleşmesi hakkında verilen pek hayırlı karar memlekette büyük bir sevinç yaşatmıştır.

“Çetinkaya Türk Spor Birliği” ismi altında teşekkül eden yeni birlik bize büyük ümitler vermektedir. Eski ayrılık yerine her iki kulüp azası arasında sevgi ve bağlılık doğmasına aramızda sevinmeyen hemen hemen yok gibidir. Daha büyük bir bina buluncaya kadar ayrı ayrı ve fakat 9 kişiden ibaret tek bir faal heyete sahip bulunacak olan yeni teşekkülün kurulması hiç şüphe yok ki geleceğe daha emin nazarlarla bakmamıza bir sebep teşkil eder.

Önümüzdeki Çarşamba günü akşamı yine toplanarak faal heyetlerini seçecek olan yeni kulübe başarılar dilerken kasabalardaki kardeşlerimizin de spor için ayrı ayrı kulüplerden birer tek spor teşekkülüne geçmeleri gerektiğine işaret etmeyi yerinde ve cemaatımız için pek hayırlı buluyoruz.

Azınlık bir topluluk oluşumuz, siyasi sahada bir tek teşekküle bağlı bulunuşumuzu icap ettirdiği gibi, bilhassa gençliğimizin yegâne topluluk mahalli olan kasabalardaki spor teşekküllerinin de birleşmesini icap ettirir kanaatındayız. Sporcu gençlerimizi her kasabada tek bir kulüp veya birliğe bağlı tutmanın cemaatimizin birlik ve sevgi bağlarıyla bağlı oluşumuzda sağlıyacağı faydalar sayısızdır. Kasaba spor teşekküllerinin de Lefkoşa’daki yeni Spor Birliği ile temasları neticesinde Adada esaslı bir spor varlığımızı ve gençlik hareketini yaratacak olan Türk Spor Federasyonunun ihya edilmesi artık kolaylaşmış olacaktır.

Geçen Salı gecesi birbirine tamamen zıd fikirlere sahip bulunduğu iddia edilen spor teşekküllerimizden Çetinkaya ve Türk Spor Kulübü’nün birleşerek yeni bir nam altında toplanabilmeleri de gösteriyor ki, bazı ağzı soğukların iddiası hilâfına, Kıbrıs Türkleri arasında münaferet (huzursuzluk) ve ayrılık asla ezelî bir illet değildir.

Kıbrıs Türk halkı her zaman makul ve mantıkî yolardan gidebilecek bir istidattadır; yeter ki büyükler ve münevverler ona doğru yolu göstersinler!..”

Ve iki Lefkoşa kulübünün birleşmesiyle güçlü bir Çetinkaya Türk Spor Birliği meydana gelmişti. Bu birleşmenin son çalışması da söz konusu takımımızın yönetim kurulunun yani “İdare heyetinin” seçilmesiydi. Ayrıca yazımızın son haberinde de Çetinkaya Türk Spor Birliği’nin sezonun başlangıç maçıyla ilgili bir reklamı yayınlanmaktaydı.

“Hür Söz, 21 Ekim 1949, syf:2

Ç.T.S.B. idare heyeti

Çetinkaya Türk Spor Birliği idare heyetinin seçimi geçen Çarşamba akşamı yapılmıştır. İdare heyetinde seçilmiş olan zevatın isimlerini aşağıda dercediyoruz:

Dr. Ziyat İ. Hakkı, Asım Behçet, M. Halid, Lutfi Hami, Cemal Müftizade, M. Fikri, Nevzat Uzunoğlu, İbrahim Çolakoğlu, M. Kara.

Seçilen idare heyet, ayni gece toplanarak aralarından Sekreterliğe Bay M. Halid, Veznedarlığa Bay. N.(Nevzat) Uzunoğlu, Temsil İşleri mesulü M. Lütfi, Spor Mümessili M. Fikri, İdare memuru İ.(İbrahim) Çolakoğlu’yu ayırmışlardır.

Yine yedek azalığa; Bay M. Kale, Bay Kemal Türkây ve Müfettişliğe Bay M. Niyazi, Bay Fayik seçilmiştir.”

“Hür Söz, 21 Ekim 1949, syf:3

(Duyuru-Reklam)

Mevsimin İlk Futbol Maçı

Önümüzdeki Pazar Günü öğleden sonra saat 3’te

LEFKOŞA STADINDA

Çetinkaya Türk Spor Birliği ile AYMA-OLIMPIAKOS Karması Arasında

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Menfaatına bir futbol maçı olacaktır.

Mevsimin ilk maçını yapacak kuvvetli takımımızın oyununu karçırmayınız.”