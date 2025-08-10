İki kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Gönyeli’de, Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen “Gece Avı” Operasyonu’nda silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda D.Ö.G ve M.B tutuklandı. Zanlılar, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Kokain) İthal, Alma ve Tasarruf”, “Kanunsuz Ateşli Silah İthal ve Tasarrufu” ile “Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal ve Tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Ozan Özder, 9 Ağustos 2025’te Lefkoşa bir sokakta park halindeki aracın şüphe üzerine kontrol edilmek istendiğini, ancak aracın hızla kaçtığını belirtti. Kısa süre sonra Gönyeli’de durdurulan araçta sürücü D.Ö.G ve yolcu M.B’nin bulunduğunu söyledi. Araçta yapılan aramada 54 bin TL, 4170 Euro, 1950 Sterlin, 201 Amerikan Doları nakit para ile şeffaf naylon içinde yaklaşık 0,5 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

10 Ağustos’ta M.B’nin evinde yapılan aramada; yatak altında 1 adet 9 mm “Sig Sauer” tabanca ve şarjörü, 1 adet 7,65 mm “Walther” tabanca ve şarjörde 5 adet mermi bulundu. Dolap üzerindeki protein kutusunda, bantla sarılı yaklaşık 112 gram hintkeneviri, uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirildi.

Aynı gün D.Ö.G’nin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu kalıntısı olan bir hassas terazi, iki kaşık ve bir cam pipo emare olarak alındı.

Polis, zanlıların gönüllü ifadelerinde uyuşturucuyu Kıbrıs’ın güneyinden bir kişinin yönlendirmesiyle ithal ettiklerini söylediklerini aktardı. Ele geçirilen maddelerin analize, silahların ise balistik incelemeye gönderileceğini, ayrıca aranan şahıs ve kayıp emareler bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.