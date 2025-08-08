Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Güneşköy'deki trafoda patlama yaşanması sonucu ülke geneline elektrik verilememesi konusunda açıklama yaptı, UBP-DP-YDP Hükümeti'ni sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkıner, Başbakan Ünal Üstel'in daha önce söylediği "Enerjide tarih yazıyoruz" sözlerine atıfta bulunarak, "Ne tarih yazıldı ama ülke üretmiyor, herkes tarih yazamaz, ancak şimdiki gibiler yazar" ifadelerini kullandı.

Yarkıner'in paylaşımı şöyle:

"Ne itibar ama , sanayide elektrik yok. Ne tarih yazıldı ama ülke üretmiyor, herkes tarih yazamaz, ancak şimdiki gibiler yazar. Yazdığın tarih cehennem. Hani Kalecik lll'ü imzalarken demiştiniz ya birde Bakanlar Kurulu kararı almıştınız ya o Meclis'teki oylamada da yasayı değiştiniz ya utanmazlar size ne söylense azdır. Birde övünerek elektrikte tarih yazdınız. Halen daha elektrik arz güvenliği yerine AKSA kazanç güvenliği için memleketin somurulmesına ve elektriksiz kalmasına sebep oluyorsunuz ya , hele o Kalecik lll kablo safsatasına alet olan o bir kaç mühendis var ya. Mevcut durumda dediklerinizi yaptıklarınızı da düşünerek aynaya bakınız . Ayna size haysiyetinizin ne olduğunu söyler."