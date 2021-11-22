Her Üç Gençten Birisi İşsiz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın hazırladığı Orta Vadeli Program Önerisi çalışmasında 2020 yılı için genç nüfustaki işsizlik %29,3 oranında. Başka bir ifadeyle her üç gencimizden birisi işsiz.

Çalışmayı okuduğunuzda eğitime, özellikle de mesleki eğitimi önem verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Dokümanda ülkemiz eğitimindeki fırsat eşitliği, adaletsizlik, mesleki eğitimin istenilen düzeyde olamaması, eğitimde ve istihdamda yer almayan ve mesleki becerisi olmayan gençler arasında işsizliğin her geçen gün artması, eğitimin sağladığı yeteneklerin günün gereklerine yanıt vermede yetersiz kalması gibi birçok eğitim sorunların ortaya çıkardığı daha birçok göstergeye de rastlıyorsunuz.

Öte yandan eğitim bilimleri ile ilişkili olarak Kuzey Kıbrıs odaklı yapılan birçok eğitim bilimi araştırmasında da;

Diplomalı işsiz sayısının, çok uzun olmayan KKTC tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını,

Nitelikli iş gücü dediğimiz üniversite mezunu gençlerin ülkeden göç etme hızlarının son 3 yılda tırmanışa geçtiğini,

Diplomalı işsiz gençlerimizin %10’u çalışmaya hazır oldukları halde iş bulma ümitlerinin olmadığı, bu nedenle de iş aramaktan vazgeçtikleri bulgularını görmek mümkün

Her geçen yıl genç işsiz yani diplomalı işsizler ordumuz büyüyor. Ancak ülkeyi yönetenlerin ya bütün bunlardan haberi yok ya da böyle kaygıları yok. Çünkü 2022 yılı için hazırlanan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi de evlere şenlik.

İşte 2022 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesinden not ettiklerim:

Eğitim Bakanlığı bütçesi geçen yıla göre %18,45 artarak 227milyon 726 bin 680,23 TL oldu. Oysa Eğitim Hizmeti kalemi geçen yıla göre %27,41 azaldı.

Eğitim hizmetleri azaldı ise artan nedir? Elbette ki; cari transferler ve personel giderleri: 2022 Eğitim Bütçesine göre cari transferler %21,52 personel giderleri ise %18,21 arttı.

Personel giderlerinde de ciddi anomaliler var. Şöyle ki; bu artıştaki aslan payı sözleşmeli personel kaleminde oldu. Bütçeye göre sözleşmeli personel kaleminde %54,36 geçici personel kaleminde de %11,89 artış oldu.

geçici personel kaleminde de %11,89 artış oldu. Bu arada personel giderleri ile ilgili eğitim bütçesindeki en çarpıcı rakamlar ise memur maaşları ile müşavir maaşları arasındaki kabul edilemez fark. Bütçeye göre 2022 yılı için memur maaşlarına 299 bin TL ayrılırken müşavir maaşları için 795 bin TL ayrılmış durumda. Yani çalışmayanlar, çalışanlardan yaklaşık 3 kat daha fazla kaynak tüketiyor.

Yukarıdakiler bütçede olanlar, ne var ki olmayanlar olanlardan çok daha önemli. Çünkü bütçede eğitimin gelişimi için belirlenmiş tek bir proje, eğitimin niteliğini ve kalitesini artırmaya yönelik ayrılmış tek bir kuruş yok.

Kısacası genç işsizlerimiz yani diplomalı işsizler ordumuz her geçen yıl büyüyor ancak bunu önünde duracak planlı, programlı ve nitelikli eğitim için ayrılan kaynaklarımız her geçen yıl azalıyor.

Buraya Dikkat

21. Yüzyıl Eğitimi

Bağımsız bir düşünce kuruluşu haline gelen Innovation Unit’in “21. Yüzyıl Okulları ve Eğitiminin 10 Özelliği” üzerine yaptıkları çalışmalarda geleceğin okullarında şu unsurların öne çıkacağını vurguladı. İşte 21. yüzyıl eğitiminin 10 özelliği

Eğitimi sınıf dışına taşımak, Sosyal medyayı öğrenmeye dahil etme, Bireyselleştirme, Projeleri gerçek hayata taşıma, Çocukların teknolojik üstünlüklerinden faydalanma, Öğrencilerin öğretmenlerle arasındaki güç ilişkisinin öğrencilerin lehine değişmesi, Öğrencilerin öğretmen, öğretmenlerin de öğrenci rolüne bürünmesi, Yeni ölçme-değerlendirme yapıları kurmak Yeni öğrenci takip sistemleri kurmak, Daha sıkı aile-okul işbirliği kurmak...

Anlayana Gülmece

Yalakalık

Padişah bir saray yaptıracak. Yalaka çavuş durur mu? Hemen talip olmuş saray inşaatına. Tez elden bitirmiş işleri. Teslim edecek. Padişah almış vezirini sarayı gezmektedir. Yalaka çavuşla çok iyi anlaşamayan vezir, sarayın tuvaletinin olmadığını fark eder ve bu durumu padişaha hissettirmeye uğraşır. Hemen söze başlar.

Hünkarım! Sayın ki çişiniz geldi. Nasıl gidereceksiniz? Nereye edeceksiniz?

Yalaka çavuş fırsat verir mi? hemen atılmış söze. Vezire dönerek;