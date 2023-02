“Her an çocuklarımızı kaybetme korkusuyla yaşayamayız”

▶ Türkiye’de meydana gelen depremin ardından, ülkemizdeki binaların güvenliği de sorgulanıyor. 79 yıllık geçmişi olan Namık Kemal Lisesi’nde eğitim bu yüzden durdu. Okul Aile Birliği, bina analizi yapılıp ilgili rapor yayınlanana kadar çocuklarını okula göndermeme eylemi başlattı, veliler kaygısını belirtti: “Amacımız, çocuklarımızın güvende olabileceği bir eğitim görmesi”

● Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu: “Veliler korku içerisinde ve çocuklarını okula yollayıp, yollamama konusunda kararsız. Bu bakımdan biz süreci hızlandırmak adına böyle bir eylem kararı aldık”

● Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Asbaşkanı Ahmet Doğan: Binanın durumu ortada bunu her zaman söylüyorduk. Hiçbir zaman önlem alınmadı. İsteğimiz sadece sürecin hızlanması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesidir”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından uzmanların ülkemiz için deprem uyarıları yapması vatandaşları tedirgin ediyor, binaların güvenliği de sorgulanıyor.

79 yıllık Namık Kemal Lisesi’nde bu yüzden eğitim durmuş vaziyette. Bazı çevrelerin “risk” taşıdığını iddia ettiği bina için test yapılıp, raporun yayımlanması talep ediliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Okul Aile Birliği Başkan ile Asbaşkanı ve bazı veliler, ilgili rapor yayımlanmadan çocuklarını okula yollamayacaklarını söyledi.

Yaşanan olayların ve yitip giden canların Mağusa’yı derinden yaraladığını belirten veliler, “Bize 15 gün içerisinde analiz yapılacağını söylediler. O güne kadar depremin olup olmayacağının garantisini kim verebilir. Binanın durumu ortada bunu her zaman söylüyorduk. Hiçbir zaman önlem alınmadı. Yaşanan olaylardan sonra çocuğumuzu oraya göndermeyiz” dedi.

1944 yılından bu yana eğitimin devam ettiği Namık Kemal Lisesi’nde 2021 yılının Aralık ayında bir sınıfın tavanı çökmüş, bir öğrenci başından hafif bir şekilde yaralanmıştı.

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu:

“Amacımız, sesimizi çıkarıp süreci hızlandırmak”

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada okul binasının eski olduğuna ve tadilat istediğine vurgu yaparak, kendilerine analizler için 15 gün istendiğini ancak 15 günün uzun bir süre olduğunu söyledi. Köseoğlu, bu süreyi indirgemek için eylem kararı aldıklarını da ifade etti.

Köseoğlu şöyle konuştu:

“Mağusa bölgesi olarak yaşanan olaylardan çok etkilendik, bunun yanında da medyada yapılan yayınların, okulumuz için bir iddia ortaya konulmasını bizleri tedirgin etti. Bu tedirginliği bakanlığın gidermesi lazım… Biz Okul Aile Birliği olarak, bu konuyu Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüştük. Görüşmede, gerekli tespitlerin yaklaşık olarak 15 günde yapılacağı söylendi. Bizler bu 15 günlük sürede ne olacağını bilemeyiz. Veliler de, korku içerisinde ve çocuklarını okula yollayıp, yollamama konusunda kararsız. Bu bakımdan biz süreci hızlandırmak adına böyle bir karar aldık. Burada bizim amacımız eylem yapalım da, çocuklarımız eğitimden geri kalsın değil. Amacımız, sesimizi çıkarıp süreci hızlandırmaktır. Böyle bir karar aldık, Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılıyor ve ne yazık ki, kimseden bir ses de yok. Yapılması gereken, yetkililerin buraya gelip, ilk olarak buradaki insanların sakinleştirilmesi lazımdı yapılmadı. Biz uzman değiliz, binanın ne kadar sağlam olup olmadığını bilemeyiz. Bir gerçek var ki, insanlar yaşananlardan çok etkilendi ve çocuklarının böyle bir binada eğitim görmesini istemiyor. Yapılacak olan şey aslında çok basit… Gerekli testler yapılacak, buna göre bir rapor çıkacak. Raporda bu binanın durumu ortaya çıkacak. Olumlu çıkarsa eğitim devam edecek, hiç kimsenin de içinde bir kuşku olmayacak. Riskli bir durum varsa da, acil olarak alternatifler düşünülecek ve çaresi üretilecek. Bizim istediğimiz budur. Bu zaman, boşa geçen bir zamandır.”

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Asbaşkanı Ahmet Doğan:

“1200 öğrencinin sorumluluğu bizde”

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Asbaşkanı Ahmet Doğan ise, okulda 1200 öğrencinin eğitim gördüğünü ve söz konusu öğrencilerin sorumluluğunun okul yönetimi olarak kendilerinde olduğunu belirtti.

Doğan şunları söyledi:

“1200 kişilik bir okul şu anda eğitime ara vermiş durumdadır. Pazartesi gününden beri okulda eğitim verilmiyor çünkü velilerimiz çocuklarını okula göndermekte kaygılı. Binanın durumu ortada bunu her zaman söylüyorduk. Hiçbir zaman önlem alınmadı. İsteğimiz sadece sürecin hızlanması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesidir. Şu unutulmasın ki buradaki 1200 öğrencinin sorumluluğu bizdedir. Bu çocuklara bir şey olması durumunda sorumlu bizleriz. Deprem olmasına da gerek yok. Geçen yıl bunu bir sınıfta tavan çökmesi nedeniyle yaşamış ve çok korkmuştuk. Hem ailelerin, hem de bizlerin tavrı nettir. Sonuna kadar da devam edeceğiz.”

1944 yılından bu yana eğitim devam eden Namık Kemal Lisesi’nde 2021 yılının Aralık ayında bir sınıfın tavanı çökmüş, bir öğrenci başından hafif bir şekilde yaralanmıştı.

Veliler ne dedi?

Bedia Balses: “Biz, her an çocuklarımızı kaybetme korkusuyla yaşayamayız”

“Yıllarca okulların bakımsız olduğunu, okullarda kalabalık sınıflar olduğunu, okul binalarının güvenli olmadığını söylüyoruz. Bunları bu depremle hatırlamadık. Bunlar depremle de aklımıza gelmedi. Olan şey, sadece deprem sonrası çığlığımızın yükselmesidir. Artık konuşma yeterli olmuyor ki bu kadar eski, tavanı çökmüş binalar içerisinde hala çocuklarımız eğitim görüyor. Her yıl hemen hemen bu sorunlar zaten bildiriliyor. Bizim amacımız siyaset yapmak veya eğitimi durdurmak değil… Biz sadece çocuklarımızın güvenli bir binada eğitim görmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı sabah okula yollarken ‘Acaba başına bir şey gelir mi?’ kuşkusunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Mağusa bölgesinde yaşayan bireyler olarak bizler şu anda büyük bir travma içerisindeyiz. Geçen yıl da bir sınıfta tavan çökmüştü ve gerçekten büyük kaygılarımız var. Biz her an çocuklarımızı kaybetme korkusuyla yaşayamayız. Bir an önce binada gerekli testlerin yapılıp içimizin ferah etmesini istiyoruz. Bu testler yapılmadan, rapor yayımlanmadan da çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Bu okul eskidir, bu okul yaşlıdır. Bunu biz söylemiyoruz. Bu bir gerçektir…”

Hüzeyime Karahasan: “Sağlıklı bir açıklama yapılıncaya kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz”

Hiçbir şey çocuklarımızın hayatından daha önemli değildir. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile toplum olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Bu felaket hepimize, zaman geçirdiğimiz mekânların ne derece güvenli olduğunu sorgulatıyor. Çocuklarımızın eğitim gördüğü Namık Kemal Lisesi’nin büyük bir bölümü 1944 yılında inşa edildi ve okulumuz, uzun bir süredir tadilat bekliyor. Uzmanlar tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde büyük bir deprem riskinin olduğu da söyleniyor. Artçı veya düşük şiddetli depremler, çocuklarımızın bu yaşlı ve yorgun okulda eğitim görmeye devam etmesi hepimizi çok ciddi bir şekilde endişelendirip, korkutuyor. Bu bakımdan, okulumuzun depreme dayanıklılığı ile ilgili sağlıklı bir açıklama yapılıncaya kadar çocuklarımızı okula göndermeme kararı aldık. Biz veliler olarak Eğitim Bakanlığı’nın görevlendireceği uzman ekibin okulumuza yapacağı ziyarete ve sonrasında hazırlayacağı raporu açıklayana kadar, çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Biz, veliler olarak çok kaygılıyız. İlgili raporun hazırlanması için ilgili makamların desteğini bekliyoruz. Bu konuda veliler olarak bunun için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırız.”

Hale Beyaz: “Amacımız, çocuklarımızın güvende olabileceği bir eğitim görmesi”

“Türkiye’de gerçekleşen deprem hepimizi derinden yaraladı. Biz Mağusa bölgesinde yaşayan insanlar olarak yitip giden canlar nedeniyle çok etkilendik. Çünkü hepsi sevdiğimiz ve tanıdığımız insanlardı, onların çocuklarıydı… Ben bir veli olarak eski bir binada çocuğumun eğitim görmesinden dolayı kaygılıyım. Bizler bunu deprem öncesinde de söylüyorduk, uyarıyorduk. Bu bina eski bir bina ve geçen yıl da hepimizin gözü önünde bir sınıfta çökme oldu. Şimdi ben bir veli olarak kendi kendime o gün niye harekete geçmedik diye kızıyorum. Hangi veli çocuğunun eğitim görmemesini ister? Benim çocuğum lise son sınıf ve benim gibi çocuğunu üniversiteye hazırlayan bir veli bunu normal bir zamanda yapmaz. Okulların binaları zaten çok daha öncesinden konuşulup halledilmeliydi. Bunu şu anda konuşmak bizim için bir utançtır. Bizlerin amacı çocuklarımızın güvende olabileceği bir eğitim görmesi. Kimseyi suçlamıyoruz. İsteğimiz sadece bu analiz sürecini hızlandırmak ve bir çözüme varmak. Yapılacak olan tadilat için de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki analizler hızlı bir şekilde yapılsın.”