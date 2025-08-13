“Hedef kesintilerin yarın itibarıyla tamamen bitmesi”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, geçtiğimiz Cuma günü Güneşköy

Trafo Merkezi’nde yaşanan ve ülke genelinde elektrik kesintisine neden olan arıza ile ilgili son durumu ve BRT’ye değerlendirdi.

‘Manşet+’ programına konuk olan Aydın, santral bakımlarının bir kısmının Türkiye tarafından, diğerlerinin ise Kıbrıs’ın kuzeyindeki ekiplerce yapıldığını söyleyerek, bazı iletim hatlarının yenilenmekte olduğunu, santraller için 10 milyon dolar üzerinde bakım anlaşmaları yaptıklarını, Sınırüstü’nde 7 milyon dolarlık, Lefkoşa’ya 5 milyon dolarlık, Mağusa’ya 8,2 milyon dolarlık trafoların pey der pey yapılmaya devam ettiğini, Gönyeli için de 5 milyon dolarlık trafo takviyesi yapıldığını anlattı.

Finansman için alınan kredi borçlarının da tamamıyla ödendiğini dile getiren Aydın, “Ancak güçlü olmamazı kabullenmeyen kesimler var. Yatırımlar sürecek” dedi.

Aydın, Bakanlar Kurulu’nun toplanarak Cuma günkü arızanın detaylarının araştırılması için soruşturma talep ettiğini, bu amaçla her ihtimali değerlendirmek adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Aydın, “Sabotajdan bahsettim. Asla bizim personeli kastederek değil. Daha önce de trafoları yakmaya çalıştılar. Meriç’teki sistemi de birileri devre dışı bıraktı. Teknik sebeplerle bunun sabotaj olma ihtimalini tüm yönleriyle araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Araştırma yapılması ihtiyaç”

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, Güneşköy’deki arızanın bölgesel kalması gerektiğini, ancak bunun santrale kadar neden ulaştığını anlamak adına araştırma yapılması ihtiyacı duyulduğuna da işaret etti.

Kamuoyundaki ‘bakım yapılmıyor’ iddialarını da değerlendiren Aydın, “Yazda ve kışta üretim ihtiyacı fazla olduğu için, bakımlar Mart, Nisan ile Ekim ve Kasım aylarında düzenli bir şekilde yapılıyor. Klimaların çalışmadığı iddiaları da doğru değil” diye konuştu.

Göreve geldiklerinde, düşük kapasitede çalışan santralleri güçlendirmeye başladıklarını, bunun da halka olumlu yansıdığını kaydeden Aydın, her yıl 10 bin yeni abonenin sisteme eklendiğini, santrallerin de tüketime yanıt vermek adına yenilendiğini ve güçlendirildiğini öne sürdü.

“Hedef kesintilerin yarın itibarıyla tamamen bitmesi”

Aydın, “Santrallerde mevcut kapasite 120 megavatlıktır, arıza yapan 50 megavatlık santralde bugün çalışmalar başladı ve akşama kadar tamamlanması amaçlanıyor. Hedefimiz kesintilerin yarın itibarıyla tamamıyla bitmesidir” dedi.

Tüm eksikliklerin acilen giderilmesi ve Türkiye ile deniz altından kablo ile elektrik getirilebilmesi fizibilite çalışmasının tamamlandığını ifade eden Aydın, bu projenin tamamlanmasının 4 yıl sürebileceğini, bu sürede mevcut üretim kapasitesinin devamlılığı adına Türkiye’den mobil santraller geldiğini söyledi.

Aydın, Teknecik’te zaman zaman görülen koyu dumanın yakıtın kalitesinden değil, yakıtın tam yanmamasından kaynaklandığını, bu hoş olmayan görüntüyü ortadan kaldırmak adına filtreleme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Çıkan siyah dumanla ilgili ölçümlerin de kirliliğin alt seviyelerde olduğunu gösterdiğini anlatan Aydın, denetimlerin düzenli yapıldığını da kaydetti