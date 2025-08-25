CTP Milletvekili Ürün Solyalı’dan Arıklı’nın açıklamalarına tepki:

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın silah izinleri konusunda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi, “Hem çok ucuz, hem çok saçma ama dahası çok tehlikeli” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Solyalı, Arklı’nın bahaneler ürettiğini de belirterek, polis gücüne doğru bütçe ayrılıp, polislerin çalışma koşulları iyileştirilince halkın güvende hissedebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın bu konuda sessizliğini de koruduğunu kaydeden Ürün Solyalı, “Ocak 2024'ten beri soruyoruz, yanıt verme cesaretiniz yok.

Toplamda hangi gerekçeler ile, kaç tabanca taşıma izni verdiniz hemen açıklayın” dedi.

Solyalı’nın paylaşımı şöyle:

Silah ruhsatlarının bireylerdeki çokluğu Sn. Arıklı 'nın iddia ettiği gibi halkı güvende hissettirmez.

Bu iddia üzgünüm ama hem çok ucuz hem çok saçma ama dahası çok tehlikeli.

Sorumsuz bir bakış.

Toplumsal tepki de çok yerinde çünkü bu zihniyete güven sıfır.

Tabanca izinleri verilirken herhangi bir kriter yok, psikolojik teste tabi tutmak yok, kullanmayı bilip bilmediğine ilişkin bir rapor yok...

Belki alanların çoğu aklı başında insanlardır ama ABD bireysel silahlanmadan cok büyük dertler çekiyor bunu görüyoruz.

Sn. Arıklı'nın dar ve hedef şaşırtma bahanelerin aksine; Halk, polis gücümüze; doğru bütçe ile yeterli ve gerekli yatırım yapılınca, çalışma koşulları iyileştirilince, atanmasında bile karıştırdığınız siyasi hesaplardan arınınca kendini güvende hissedebilir.

Siz orda oturdukça güvende hissedemez.

Verilen izinleri Resmi Gazete yayınlamaya bile cesaret edemiyorsunuz. Yasayı her seferinde deliyorsunuz. Verdiklerinize hangi gerekçe ile verdiniz, vermediklerinize neden vermediniz?

Hükümet, bakanlıklar arasında bahane üreterek henüz bu konuda sorduğumuz sorulara bile cevap veremedi. Sayıyı bile açıklayamadı.

Başbakan, İçişleri Bakanı, şimdi de Sn. Arıklı...

Sn. Tatar bu konuda da sus pus. Liderlik yapması gereken, uyarıda bulunması gereken yerde yine saklanmayı tercih ediyor. Yazık!

Ocak 2024'ten beri soruyoruz, yanıt verme cesaretiniz yok.

TOPLAMDA HANGİ GEREKÇELER İLE, KAÇ TABANCA TAŞIMA IZNI VERDİNİZ HEMEN AÇIKLAYIN.