Hangi denizdi eskiyen

Yalanın masumiyeti yuttuğu zamanlara aldırmadan gün batımını izliyordu iki insan, gamzelerine uzanarak şehvetin...

Köpük köpük kabarıyordu Akdeniz...

* * *

“Düştüğüm yer tam ortası ağzının” diyordu bir kadın, şiirler yazıyordu.

* * *

Yüzsüzlüğün sokağından kaçanlar ay ışığına sığınıyordu. Yine de mucizeye inanıyordu, düş ülkesi sakinleri...

* * *

Seslerimizin çatlağından gürültüsüz sözler çıkacaktı, umutlu, iyimser...

Yırtılmış coğrafyayı sardunyalar bütünleyecekti, yeşererek inadına...

Bin kırık hayat, bin kırık zamanı affedecekti illaki...

* * *

Bir kadın şiirler yazıyordu, kanatlarına tutunarak...

“Hangi pencere kenarıydı eskiyen,

hangi deniz...”

* * *

Köpük köpük kıyılarını içiyordu Akdeniz...

İnsanı özlüyordu, kendine benzeyen...

Yurdunun hepsini sevecek insanı; ne ırkına, ne diline hapsolmadan, ayrıştırmadan...

* * *

Dilindeki erik tadıyla şiirler yazıyordu kadın...

“Rüzgarın uysallaştığı oyuklardan

bak bana

suya en yakın yerinden boşluğun

okşandıkça incelen”

* * *

Milliyetçiliğin, nefretin, ırkçılığın sesinden kaçmış suya bakıyordu birileri...

Gün, gamzelere batıyordu.

Bir kez daha doğduğu eve gitmenin mavi hüznüne akıyordu zaman...

Düşüyle, adalı...

* * *

Bir kadın şiirler yazıyordu.

“Kuş hafızasıyla geçtiler,

kayıtsız yüzlerden...”

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*(Şiirler: Fatoş Avcısoyu Ruso / Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü / Öteki Yayınevi)

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