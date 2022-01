Sorunlar-Sorular

Ülkede ‘çok önemli’ gibi görünen iki çok önemli sorun var gibi görünse de, ikisi de cevaplaması son derece zor sorularla bezenmiş.

Birinci sorun ‘Pandemi’… ‘Corona’ olarak başlayan sonrasında üstüne çeşitli isimler üretilmiş bir ‘salgın’ söz konusu. Tüm dünyada olduğu gibi bu salgınlara inananlar var, inanmayanlar var. Tam kapatmalar, yarı kapatmalar, yasaklar v.s.ile birlikte “bir” diye açıklanarak başlayan aşıların sayısı her gün artmakta. Bir iken iki oldu, üç oldu, dört oldu, şimdi de beşinci aşıdan söz ediliyor…Ona kadar meydan açık (!)…..

Bu durum karşısında tüm dünyada Hükümetler şaşkın. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yasaklar, kapatmalar darken insanlar psikolojik olarak çökmüş durumda… Ekonomiler sarsıntıda… Küçük işletmeler iflas noktasında v.s. v.s. v.s.

Bizim KKTC’mizin zaten her konuda hep şaşkın olan Hükümetleri de aslında ne ne yapacağını biliyor, ne ne yapmaları gerektiğini, ne de ne yapmamaları gerektiğini. Bir öyle, bir böyle… Pozitif olay sayıları bile karmakarış. Bir gün 666 ertesi gün iki yüz bilmem kaç… Daha ertesi gün bin küsur…

Küçük esnaf battı…Daha büyük işyerlerinin durumu da pek iç açıcı değil… Hastaneler bir alem… Sağlıkçılar şaşkın… Eğitimcilerim ha keza… v.s. v.s . derken….. bir de döviz sorunu çıkmaz mı ?

***

Bizim politikacıların esas sorunu konusundaki sorular her gün biraz daha artmakta. İnsanlarımız soruyor..

‘Politikacılarımızın asıl sorunu ne ? Pandemi mi ? Yoksa Seçimler mi ?

‘Asgari ücret, gerçekten düşük gelirliler düşünülerek mi saptandı ? Yoksa ‘Seçim’ yatırımı olarak mı ?’

‘Çöken ekonomiye rağmen, “asgari ücrete zam, memur maaşlarına zam” diyerek Anavatan yetkililerinin arkalarında olduğunu göstermek mi ?’

‘Bizi seçmezseniz maaşlar da yok iması mı ?’

***

Haaaa …. ‘Kıbrıs’ta Çözüm’ mü ?

Yüreğinizi hiç kaldırmayın. O konu gündemde yok. Ne bizimkilerin ne de Anavatandaki patronların gündeminde…

Ne diyelim ? Allah sonumuzu hayır eylesin mi diyelim ?

Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete….Haydaaaaa…

Sokak Ağzı

“Patron beni ve üç arkadaşımı daha, kapının önüne koydu. Ne ile geçineceğim ben ? Hırsızlığa mı başlasam acaba ?”

***

“RTE’nin oyunu tutmadı. Döviz gene yükselmeye başladı. Çeksin gaileyi kirası sterlinle olanlar.”

***

“Yaşasın. Ödendik. Hem maaşı aldık hem da 13’üncüyü. Allah kerim gelecek aya.”

***

“Okullarımızda yüzyüze eğitim iflas etti. On-Line eğitim de yok. Bu da, ülkede eğitim yok demek değil midir?”

***

“Başbakan Sucuoğlu Ankaraya davet mi edildi yoksa çağrıldı mı ? İkisi arasında çok büyük fark var.”

***

“Kimileri seçim kimileri geçim derdinde. Seçim mi geçim mi ? Beğen beğendiğini…”

***

“Seçim günü, temaslı olduğu için garantinada olanlar için eve-servis olacak mı ?

***

“Yüz yüze eğitim mi yoksa yüzsüz eğitim mi ? İşte günün sorusu.”

***

“Cumhurbaşkanlığına verilen elektrik Rum elektriği mi yoksa Osmanlı elektriği mi ? Çok merak ettim.”

Anlayana

“Düşünceye gem vurmak, zihine gem vurmak demektir, bu ise rüzgarı zapt etmekten daha zordur.” (Mahatma Gandhi)