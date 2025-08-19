Halkbank Çemberi ile Hamitköy Çemberi arası trafik akışına kapatıldı

Lefkoşa-Mağusa ana yolu üzerinde Halkbank Çemberi mevkiinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kamyon araçtan yol içerisine yağ döküldüğünden dolayı, sürüş güvenliği açısından Halkbank Çemberi ile Hamitköy Çemberi arası Hamitköy istikameti trafik akışına kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kapanan yol dolayısıyla ulaşım İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden sağlanıyor.