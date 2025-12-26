Halk 2026 Yılını Umutla Karşılıyor

2025 yılının son günlerini yaşıyoruz. Artık herkes yeni yılı karşılamak için hazırlıklara başladı. Kıbrıs’ın güneyinde ve bütün Hristiyan dünyasında yeni yıl kutlamaları Noel kutlamalarıyla dünden başladı.

2026 bizim için her konuda umutlu olduğumuz bir yıl olacak. Bunun için doğru adımları, doğru zamanda atmak çok önemlidir.

Hatalarımızı minimuma indirmemiz, hatta sıfırlamamız gerekiyor. 2026 yılında 2 önemli seçim yaşayacağız. Muhtemelen yılın ilk yarısında erken genel seçimler, Aralık 2026’da da yerel seçimler yaşanacak.

Böylece Ankara’dan tayinli UBP-DP-YDP hükümetinden kurtulma şansımızı kullanacağız.

19 Ekim 2025’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, Ankara’nın açık ve aleni biçimde desteklediği Ersin Tatar değil, muhalefetin adayı Tufan Erhürman % 63 gibi açık farkla ilk turdan kazandı.

Bu bize gelecek için de umut verdi. Bu nedenle 2026’dan beklentilerimizi de artırdı.

Öncelikle beklentimiz kapsamlı çözüm müzakerelerinin sonuç alıcı biçimde 2026 içinde başlaması ve kısa sürede yaşayabilir bir çözüme kavuşmamızdır.

Kıbrıs Türk halkı 19 Ekim’deki oy doğrultusuyla erken bir çözüm istediğini bütün dünyaya gösterdi.

Şimdi görev halkımızın bütün zorluklara ve dış karışmaya rağmen ortaya koyduğu çözüm talebinin yerine getirilmesidir.

Bu nedenle 2026 yılı çok kritik gelişmelere gebedir. Müzakereler 2026’da başlayabilir, ya da hazırlıklar devam eder ve kapsamlı müzakerelerin başlaması 2027 yılına kalır.

Önemli olan müzakerelerin başlaması değildir. Müzakerelerin sonuç odaklı, zaman sınırlı ve müzakerelerde masayı deviren tarafın bedel ödeyeceği biçimde başlamasıdır. Bu nedenle 2027’ye sarkması normal karşılanmalıdır.

Burada en önemli sorun Şubat 2028’de Rum tarafında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimidir. Çünkü bu seçim kampanyası 2027 yılında başlayacaktır. Dolayısıyla yeniden aday olacağı kesin olan Hristodulidis’in bu müzakere sürecini rahat rahat sürdürebileceğini düşünmek gerçekçi olmaz diye düşünüyorum.

***

Normal bir ülkede yaşıyor olsaydık hükümet 19 Ekim akşamı seçim sonuçlarını gördüğü anda istifa etmeliydi. Çünkü 3 partili hükümetin ortak adayı Tatar % 35 oy alarak evine gitmişti.

Ama biz normal bir devlette yaşamadığımız için hükümet seçimin hemen ertesinde Ankara’ya gitti. Orada 3 parti başkanına “sakın ha erken seçim falan yok, önce ‘reformları’ yapacaksınız, sonra ne haliniz varsa görün” talimatı verildi.

Talimatı alarak adaya dönen başbakan da sevinerek “Ankara bize tam destek verdi. Görevimizin başındayız” dedi.

Anlamadıkları desteğin Ankara’dan değil, Kıbrıs Türk halkından gelmesi gerektiğiydi. 19 Ekim’de Kıbrıs Türk halkı size açık ve net bir kırmızı kart gösterdi. Bunu hala anlamdıysanız bedelini çok ağır ödeyeceksiniz.

Üstelik Ankara’dan verilen “reform yapacaksınız” talimatı, gerçekte “özelleştirmeleri tamamlayın” talimatıydı.

Bunu başbakan Üstel’in Ankara’dan dönüşte yaptığı açıklamadan anlıyoruz. Üstel açıklamasında “Ocak 2026’da elektrik sorunu bitecek” dedi. Görevde oldukları 4 yıl içinde elektik enerjisi konusunda Tek kuruşluk yatırım yapmayan hükümetin Ocak 2026’da sorun kökten çözülecek açıklaması Kıb-Tek’in özel bir şirkete, yani Aksa’ya devredilmesi demektir.

Diğer reformlar da protokolü imzalanan Telekomünikasyon dairesinin Türk Telekom şirketine verilmesi ile Girne ve Mağusa limanlarının özelleştirilmesinin tamamlanmasıdır.

Ankara 19 Ekim’den sonra bir gün bile ayakta durmaması gereken bu hükümeti kendi isteklerini yerine getirmesi için yapay yollarla ayakta tutacağını sanıyor. Buna fırsat verilmemelidir.

Çünkü bu hükümetin halk yararına yaptığı tek bir proje yoktur. Maaşları bile her ay borçlanarak ödemekte ve halkı borç yükü altına sokarak milyonlarca lira faiz ödemek durumunda bırakıyor.

Yalnızca bu bile hemen gitmeleri için yeterli sebeptir diye düşünüyorum.

Son olarak Aralık 2026’da yapılacak olan yerel seçimler de 2026’nın en önemli gelişmesi olacaktır. Daha çok yerel idarenin muhalefetin eline geçmesi o bölgede yaşayan insanların daha çok ve kaliteli hizmet alması için önemlidir.

Tüm okurların yeni yılını şimdiden kutlar, yeni yılın hepimize barış getirmesini dilerim.