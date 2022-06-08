Hakaret varsa sivil dava açınız!

Kimsenin kimseye “hakaret” hakkı yoktur.

Ne sosyal medya üzerinden, ne de basın!

Ülkede bağımsız yargı vardır ve mevcut yasalarımız, hakaret suçlarına karşı gerekli düzenlemeleri içeriyor.

Kimi güncellemeler gerekiyorsa yapılabilir.

Bunu Avrupa yasalarına ve evrensel değerlere uyumlu yapmak gerekir.



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“Devlet”i bir baskı aracına dönüştürmek istiyorlar!

İyi niyet yok.

Polisi sürmek istiyorlar düşüncenin üzerine…

O kadar iraden varsa, önce polisi sivilleştirerek işe başla!

Polis sana bile bağlı değil!

Sözün geçmiyor.



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Gelelim “devlet başkanı” ya da “yabancı devlet başkanı” hakkında “hoşnutsuzluk” meselesine…

Kral ya da kraliçe yasası!



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Sene 1995.

Fransız Le Monde gazetesi, Fas’ta uyuşturucu raporu yayımladı.

Fas kralı, “hakaret var” dedi.

1881’den kalma bir yasada “yabancı devlet temsilcisine hakaret” maddesi bulundu ve gazeteye para cezası verildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı mesele…

“Yabancı devlet başkanları ya da diğer kamu görevlilerine özel koruma, demokratik toplumlarda acil bir düzenleme değildir” kararı çıktı.

Fransa, 2004’te bu yasayı kaldırdı.



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Çok daha yakınımızda bir örnek var.

Almanya’da Jan Böhmerman adlı komedi programı yapımcısı TC Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “müstehcen” bir şiir okudu.



Erdoğan, Almanya’dan “gereğini yapmasını” istedi.

“Yabancı devlet liderlerine hakaret” üzerinden yasada bir madde bulundu.

Televizyon programcısına dava açıldı.

O dava bitmedi!

Savcı davayı gerçi çekti, ilgili yasa federal mecliste kaldırıldı.



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İfade özgürlüğüne karşı kullanılan yasalar birer birer kaldırılıyor Avrupa’da…

Birisi eğer “hakarete” uğradığını düşünüyorsa, sivil dava açabilir.

Yargı da karar verir…

Ötesini istemek iyi niyet değildir.





Birleşik Krallık’ta durum ne?

İngiliz hukukunu kullanıyoruz.

Anglo-Saxon hukuk sistemi sanırım daha doğru bir tanım olacak.



Birleşik Krallık’ta durum nedir, merak ettiniz mi?

Hukukçu Latif Aran’dan görüş alıyoruz, bu noktada…



“12 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe giren CAJA 2009 (Coroners and Justice Act 2009) hakaret ile ilgili suçlarda bir devrim yapmıştır. Bütün hakaret ile ilgili suçlar yürürlükten kaldırılmıştır. Hakaret (zem ve kadih), artık yalnızca sivil davalara konu olmaktadır. Kendisine hakaret edildiğini düşünen kimse, devletin veya hükümetin başı da dahil, sivil dava yoluyla hakkını aramaktadır.”

Meryem hanımı tutukladılar!