“Hak gasbına karşı mahkeme önünde buluşuyoruz”

Basın Emekçileri Sendikası, hükümetin yabancı işçilerin ücretlerinden kesinti yapılmasına olanak tanıyan düzenlemesine karşı DEV-İŞ’in açtığı davaya destek açıkladı. Hükümetin, yabancı uyruklu emekçilere “barınma ve yemek” sağlanması koşuluyla asgari ücretin yüzde 40’ına kadar kesinti yapılmasının önünü açan düzenlemesi, sendikaların tepkisine neden oldu.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), düzenlemeyi “insan haklarına aykırı, açık bir hak gasbı” olarak niteledi. Basın-Sen, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-İŞ) düzenlemenin iptali için 22 Ağustos Cuma günü saat 09.00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açacağı davaya destek açıklayarak, “Biz de orada olacağız” dedi.

Sendika, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu düzenleme, zaten güvencesiz koşullarda çalışan binlerce işçiyi daha da yoksullaştıracak açık bir hak gasbıdır. Emeğin ırkı, uyruğu, milleti yoktur. Tüm emekçiler için eşit, adil ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları talep ediyoruz.” Basın-Sen ayrıca tüm emek ve demokrasi güçlerini, sendikaları, meslek örgütlerini ve duyarlı yurttaşları mahkeme önünde yapılacak dayanışmaya katılmaya çağırdı.