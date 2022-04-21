Hacı Atun yerine hükümet gitti

“İktidar Bizim İşimiz” demişlerdi seçim öncesi ve şimdilerde bu ‘iktidar işinin’ ne menem bir şey olduğunu görmüş olduk Ulusal Birlik Partisi’nin yardımıyla…

Hükümeti şöyle böyle kurdular daha iki ay önce ama ‘işleri olan iktidarlarının’ hemen sonuna gelmek durumunda kaldılar.

Daha ilk haftalarında bakan değişikliğine gitmek zorunda kaldı Sucuoğlu…

Birileri istedi diye Tahsin abilerini dağlara yakın olacak şekilde Dışişlerine getirmek, bunun için de bir bakanı kabine dışı bırakmak, bir bakanın da yerini değiştirmek zorunda kaldı.

İçin için kaynamaya devam etti UBP de, hükümet de…

Sunat Atun krizi geldi bu kez;

Sucuoğlu ile Atun’un fikirleri değil, çıkarları çatıştı. Hükümetin diğer işlerinde olduğu gibi bu ikili arasında da farklı açıklamalar, koordinesiz işler dönmeye başladı.

Özellikle Atun’un bakanlığına verilmiş elektrik işleriyle ilgili kriz büyüdükçe büyüdü.

Biri farklı konuştu, diğeri farklı. Özellikle konuyla ilgili açıklamalarda duvara tosladılar, doğru olmayan, bir sonraki açıklamanın öncekini yalanladığı cümleler kuruldu özellikle Başbakan tarafından…

Öncesinde elektriğe yapılan zammın bir kısmının geri alındığını açıklamışlardı, sonradan Ankara’ya gidildi ekonomik protokol için…

Geldiler, elektriğe yapılan indirimin sadece Mart ayı için olduğunu açıkladı Sucuoğlu ve ilk açıklamada da aynısını söylediğini iddia etti.

Alkollü içkilerdeki zammın da bir miktarının geri alındığını duyurmuşlardı ama indirimin yürürlüğe girmemesini ilgili personelin covid olmasına bağlamışlardı.

En son, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylemişti istifa etmiş Başbakan daha istifa etmeden…

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Ve öğrendiğimize göre önce Sunat Atun’un görevden alınması talebini sunmuş Sucuoğlu Tatar’a ama bekletilmiş, daha sonra Tatar’a (ne demekse) şartlı istifa sundu Başbakan… “Ya Atun’un görevden alınmasını onayla ya da hükümetin istifasını kabul et” demiş.

Tatar bir gün bekledi, herhalde gerekli istişareleri yaptı abileriyle ve hükümetin istifasını kabul etti.

Yani, Sunat Atun’un görevden alınmasını onaylamadı.

Sucuoğlu, “görevi yeniden bize verecek” dedi. Peki Tatar, Atun’un görevden alınmasını onaylamadıysa oluşacak olası kabinede Sunat Atun’un olmamasını onaylar mı? Onaylayacaksa o zaman neden önceden görevden alınmasına onay vermedi!

Hükümet krizinin yeni bir UBP hükümeti kurulacak olsa bile bitmeyeceğini söyleyebilirim.

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İşlerinin iktidar olduğunu söyleyenler, bir elektrik üretimini bile beceremiyorlarsa, demokrasi yerlerde sürünüyorsa nasıl bir iştir bu iş merak ediyorum doğrusu!..

Hacı Sunat Atun, dincilerin parmağına taktığı kocaman taşlı yüzüğüyle ‘yüce meclis kürsüsünde’ arz-ı endam ederken hükümet düşürebiliyor gibi görünüyor.

Tatar, Hacı Atun’un görevden alınmasını değil de hükümetin istifasını kabul ediyorsa yeni kabinenin isimlerini çok merak ediyorum.

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Ve de memleket yanarken, bu yanıştan sorumluların hâlâ çıkar çatışmalarını yazmak durumunda kalmak da beni kahrediyor.