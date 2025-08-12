Güzelyurt İlçesi'nde zeytin ve harnup toplama tarihleri açıklandı

Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt İlçesi'ne bağlı köylerde zeytin toplama tarihlerini açıkladı.

Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan imzasıyla yayınlanan açıklamaya göre, Güzelyurt İlçesi’ne bağlı köylerde erkenci zeytin ve harnuplar 25 Ağustos, yerli zeytinler ise 8 Eylül’den itibaren toplanacak.

Açıklamada, belirtilen hasat tarihlerinden önce zeytin veya harnup toplayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında da bulunuldu.