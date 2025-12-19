Genel Kurul çalışmalarına 15 gün ara verilecek

Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın ele alındığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaya sunuş işlemleri yapıldı.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesine ilişkin kararı okundu. Buna göre, Genel Kurul’un yoğun bütçe toplantıları nedeniyle toplanamayan komitelerin toplanmasına, ayrıca Genel Kurul tutanaklarının çevrilmesine olanak sağlanması amacıyla Genel Kurul çalışmalarına 15 gün ara verilmesi ve gelecek birleşimin 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

Sunuşlarda, Danışma Kurulu’nun, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın bugünkü Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesine ilişkin kararı da okundu. Karar oy çokluğuyla onaylandı.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Faiz Farkı Fonu 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereleri de oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi de oy çokluğuyla onaylandı.