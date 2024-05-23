Güney’den Kuzey’den et fiyatları!

Kemikli bir kilo kuzu eti aldım…

Daha doğrusu, kemikli tartıldı, üzerindeki et kesildi; kemikler çöpe atıldı, bana yaklaşık 700 gram şişlik et verildi…

-*-*-

“Fiyatı ne kadar?” diye sordum!

Türkmenistanlı kasap kardeşimiz, “860 TL” dedi!

Ödedim!

Aldım!

Kemikleri alamadım, çöpe gittiler!

Ama o kemiklerin parasını da ödedim!

Türk tarafındaydı bu macera…

-*-*-

Güney’e geçtim…

Bir kuzu but istedim…

“Parçala, fırına koyacağım” dedim…

Toplamda üç buçuk kilodan fazla geldi…

Kemikli…

45 Euro ödedim…

Dünkü kurdan bin 570 TL!

Üç buçuğa bölersek!

449 TL kilosu!

-*-*-

Haaa Güney’deki kasap çat pat Türkçe biliyordu!

Beş altı müşteri vardı, tümü Kıbrıslı Türk’tü!

Çat pat Türkçe bilen genç kasaba klasik Kıbrıslı sorusunu sordum, “Nerelisin?”

“Mısırlıyım” dedi!

-*-*-

Ayıptır söylemesi; değerli hayvancılar ve kasap kardeşlerim; eyleme devam edin!

Bir diyeceğim yok!

Ama etin ucuzlaması lazım!

-*-*-

Haaa ithal etle bu olacaksa; vatandaş “olmalı” diyor!

Ancak sadece bir kişiye, sırf çok para kazansın diye, eti de zerre ucuzlatmayacak bir tavırla ithal izni verilecekse; Allah da yönetenlerimizi bildiği gibi yapsın!

Bilmem anlatabildim mi?

Erken seçim olur mu?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Başbakan Sunak, Buckingham Sarayı'na giderek Kral 3. Charles'tan Avam Kamarası'nı feshetmesini istediğini kaydetti.

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BBC’ye göre, uzun zamandır seçim tarihini açıklama baskısı altında olan Sunak'ın, beş yıllık dönemin dolacağı şekilde yıl sonuna doğru seçime gideceği bekleniyordu… Öyle olmadı, seçimler yedi ay önceye çekildi…

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İngiltere'de seçimler beş yılda bir yapılıyor ve son seçimler Aralık 2019'da yapılmıştı.

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KKTC’de erken seçim olur mu?

Normal şartlarda genel seçimler 2027’nin Ocak ayında yapılacak…

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Önümüzdeki yıl Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilecek…

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Ülkenin iki büyük partisi CTP ve UBP, hem cumhurbaşkanı adaylarını hem de genel başkanlarını belirleyecekleri kurultaylarını yapacaklar…

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CTP’nin kurultayı, çok yüksek bir olasılıkla önümüzdeki senenin ilk üç ayı içerisinde gerçekleştirilecek…

Buna Parti Meclisi karar verecek…

Ve CTP, yine çok yüksek bir olasılıkla, o güne kadar, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayını da belirleyecek ki o güne kadar kıyamet kopmaz, Kıbrıs Adası da batmazsa; şu andaki Genel Başkan Tufan Erhürman, “tahminimce” partisinin Cumhurbaşkanı Adayı olacak…

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UBP, kurultayını bu yılın Ekim ayı başında yapacak…

UBP’nin başına kimin getirileceğine, mevcut genel başkanın devam edip etmeyeceğine ve bu partinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına, son zamanlarda açıkça tanık olduğumuz gibi Anavatanımız karar verecek!

-*-*-

Haliyle bence en erken seçim tarihi; Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yapılacağı 2025 Ekim ayıdır…

O güne kadar olağanüstü bir değişiklik; örneğin halkın Pazartesi sokağa dökülmesi gibi “şeyler” olmazsa; çok da erken seçim beklemekten şey etmek lazım!

“Şey etmek” yani “beklememek” demek istedim!

-*-*-

Bu arada, ayıptır söylemesi, bazı özel anketler gördüm…

Güvenelim güvenmeyelim meselesi size kalmıştır!

Ancak, iktidar ortakları DP ve YDP’nin baraj sorunu bulunmaktadır!

“Birleşerek seçime girin” derim!

-*-*-

Nasıl olsa parti liderliklerinizin çıkarları da bunu göstermektedir!

Haaa o güne kadar iki parti de güçlenir mi?

İktidarda olan partilerin güçleneceğini beklemek çok da ciddi bir beklenti olmaz, çünkü yıpranma had safhadadır!

-*-*-

Peki, TDP, HP ve diğerleri?

TDP’de Zeki Çeler’le birlikte yukarıya doğru bir ivme yakalandığı gizlenemez bir görüntüdür ama bu da çok ciddi bir “yükseliş” olmayacak gibi durmaktadır…

-*-*-

Ayegül Baybars ve Jale Refik Rogers’li TDP’nin, “Olası bir seçim sonrası ben bu partilerle koalisyon kurabilirim” dedikleri varsa; örneğin HP, örneğin diğerleri ile seçim işbirliği veya seçim öncesi koalisyon kurması da, daha önce de belirtmiştim, sarsılmaz görüşümdür!

HP’nin de bu konuda “Ayşegül ve Jale küslüğünden” kurtulması kaçınılmaz olacaktır!

-*-*-

Bunlar elbette kişisel izlenimlerim ve yine “kişisel” tavsiyelerimdir!

-*-*-

Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince…

Şu andaki anketlere göre, Tufan Erhürman adı; birinci turdan seçimin çok açık ara biteceğini işaret etmektedir…

Bunu da belirtmiş olayım…

-*-*-

Erhürman, geçen seçimde de ikinci tura kalmış olsaydı; değil Türkiye, Amerikan Ordusu ve Rus Ordusu silahlı olarak ortak müdahale etse; yine açık ara kazanacaktı!

-*-*-

Haaa Erhürman’ın önü kesilir mi?

“Sol kanattan güçlü bir aday daha çıkar ve federal çözüm yanlılarının oyları bölünür mü?”

Bölünmez!

Peki UBP’nin adayı?

Çok sürpriz, çok genç, çok parlak, çok yeni bir aday var mı?

Şu anda yok!

UBP, geçen seçim aday olmuş ve bu seçimde de olabileceği sinyali veren “merkezden iki adayın birini, bağımsız aday olarak destekler mi”

Dediğim gibi, buna Anavatan karar verecek!

Sevgili Ersin abi… Gambiya’da yaptığın gibi, Avustralya’da da “tutayım bir timsahın kuyruğundan da fotoğraf çekileyim” diye düşünme! Sakın yapma! Hayvan refahı ve hayvanlara kötü davranmama gibi konularda, o ülkede yasalar varmış; tutuklanabilin, dikkat et! “Koalacığı kucakladım” deme sakın! Sen bizim vatandaşları kucakla! Kıbrıs kültürüne de sahip çıkıyormuşsun, vakit bulur da ülkene dönersen, burada da Kıbrıs kültürüne sahip çıkmanı dilerim! Korkma da şimdiki Büyükelçi, öteki gibi sinirli ve kindar değil, kızmaz sana!