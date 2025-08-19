Güneydeki Merkezi Cezaevi’nde bir mahkum bıçaklandı
Kıbrıs Cumhuriyeti Merkezi Cezaevi’nde bir mahkum, Pazartesi günü çıkan bir kavga sırasında bıçaklandı.
A+A-
Kıbrıs Cumhuriyeti Merkezi Cezaevi’nde bir mahkum, Pazartesi günü çıkan bir kavga sırasında bıçaklandı.
Haravgi gazetesi, Pazartesi günü gerçekleşen olayda bir mahkumun başka koğuşa giderek elindeki kesici/delici aletle diğer mahkumu yaraladığını yazdı.
Gazete, söz konusu mahkumun daha önce de birini bıçakladığını belirtirken, olayın polis ve cezaevi idaresi tarafından soruşturulduğunu aktardı.
Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler : güney