Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, “Güneyde sebze ve süt ürünleri bizden pahalı, kırmızı ette fiyat farkı yok denecek kadar az” iddiasında bulundu.

Kıbrıs TV’de katıldığı programda konuşan Kelle, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak Kıbrıs’ın güneyindeki fiyatları “düzenli izlediklerini” öne sürdü. Kelle, “Güneyde yaş sebze bizden çok daha pahalı. Süt ürünlerinde de bizden pahalı olduklarını görüyoruz. Eğer kendi ürettikleri kuzu eti ise fiyat farkı yok denecek kadar az” iddiasında bulundu.