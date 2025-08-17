Güneyde büyük yangın: alevler evlere ve Ayios Neophytos manastırına ilerliyor

Kıbrıs’ın güneyinde Tala bölgesinde, Melissovounos tepesinde öğleden sonra saat 15.00’ten sonra başlayan yangına yoğun kara ekipleri ile birlikte önemli hava desteğiyle müdahale ediliyor.

In Cyprus’un haberine göre yangının, bölgedeki evler, şapeller ve televizyon-radyo vericilerinin bulunduğu alanın yakınında çıktığı aktarıldı.

Şiddetli rüzgar ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtilirken, Orman Dairesi’ne bağlı dört uçak, helikopterler ve Larnaka ile Akrotiri’de konuşlu diğer yangın söndürme uçaklarının müdahalede bulunduğu bildirildi. Yetkililer, hızla ilerleyen alevlerin ağaçlar ve çalılıklar arasından evlere ve tarihi Ayios Neophytos Manastırı’na ulaşmasının engellenmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.