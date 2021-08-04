Güney ‘aşı kayıtları’nı bekliyor!

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı kuzeyden aşı kayıtlarını istedi. Bu verilerin paylaşılması durumunda “Avrupa Birliği (EU) Dijital Covid Sertifikası”nın Kıbrıslı Türklere de verileceği söylendi.

Tek farkla: Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Kıbrıslı Türklere…

Bunun için teknik dosya (Excel) Kıbrıslı Türk uzmanlarla paylaşıldı.

Kıbrıslı Rum kaynaklardan gelen bu bilgiyi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar da doğruladı, “Teknik dosyalar geçtiğimiz cuma günü elimize geçti, gerekli değerlendirmeyi yapıyoruz” dedi.



Covid-19 komitesi üyesi güneydeki kaynaklar, “Kıbrıslı Türk yetkililer aşılarla ilgili veri paylaşmayı reddediyor” iddiasını da ortaya koydu ve ekledi:

“Kıbrıslı Türk sağlık yetkilileri aşıları hakkında bilgi paylaşmayı reddediyor. Sağlık Bakanlığı, kuzeydeki yetkililere bir Excel tablosu gönderdi ve tüm Kıbrıslı Türklerin Pfizer, Johnson, AstraZeneca, Sinovac dahil her türlü aşı için veri girişi yapmasını istedi. Böylece Kıbrıslı Türkler de EU Digital COVID Certificate alabilecek. Kıbrıslı Türklerin verileri paylaşılmadıkça bu sertifikayı sunmanın imkanı yoktur. Kıbrıs hükümeti satın aldığı aşıları kuzeyle paylaşıyor ve bunun kayıtlarını istiyor. Eğer aşı verileri paylaşılmaz ve EU Digital COVID Certificate alınmazsa yurt dışı seyahatler ve geçişlerde de sorun yaşanacak.”



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Sağlık Bakanlığı Müsteşar Oygar bu iddiaya katılmıyor.

“Biz nisan ayından bugüne çalışıyoruz. Teknik uzman da görevlendirdik. Önceleri Sinovac aşıları kabul edilmiyordu, bu yönde yaptığımız bilimsel girişimler olumlu sonuçlandı. Şimdi de gerekli değerlendirme yapılıyor. Ada Pass sistemini de geliştirdik ve tüm aşıları kayıt altına aldık. Avrupa Birliği ve Türkiye bize aşı sistemini açtı, tümünü görebiliyoruz. Şimdi önemli olan buradaki aşı kayıtlarının da uluslararası anlamda görünürlüğünü sağlamaktır. İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne kendi otomasyonumuzu sunduk. Güney bizden aşı kayıtlarını istedi, bu yönde giriş yapmamız talep edildi, reddetmedik, bu çok yeni bir gelişmedir, değerlendiriyoruz.”



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İşin bilgi yanı bu!

Peki, perde gerisinde neler konuşuluyor?

Söyleyelim!

Mesele maalesef yine “egemenlik gösterisi”ne takılıyor.

Kıbrıslı Türkleri inatla dünyanın dışında bir yaşama itiyorlar.

Biliyorum, sadece ve sadece Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlarına Avrupa Birliği (EU) Dijital Covid Sertifikası verilmesi haksızlıktır.

Gerçeği görelim…

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarından herhalde “KKTC yurttaşları”na da sertifika vermesini beklemiyorsunuz!

Nedense kabullenemiyoruz.

Avrupa Birliği üyesi devlet Kıbrıs Cumhuriyeti’dir.

O nedenle zaten dünyanın onayladığı bir “çözüm” zorunludur.



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Kıbrıslı Türk müzakereciler, güneye, “Biz size Ada Pass’ı verelim, siz oradan işlem yapınız” teklifi yaptılar.

Ada Pass tepesinde KKTC bayraklı bir uygulama!

Özellikle bayrak da koyuyorlar ki biri kabul edecekse de etmesin…

“Ada Pass” tıpkı KKTC Kimlik Kartı gibi ne barikatın, ne denizin ötesinde geçmiyor!



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“Covid-19 Sertifikası” üzerinden “devletçilik” oyunu var yine…

Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Kıbrıslı Türkleri de mağdur ediyorlar böylece…

Üstü örtülü Avrupa Birliği’nden “KKTC”yi tanınmasını istiyorlar.

Kimi, neyi ispat etmeye çalışıyorlar acaba?

Bir toplumu yalnızlaştırma pahasına…



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