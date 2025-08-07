Güneş altında çalışma yasağı getirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, artan hava sıcaklıkları nedeniyle 11–15 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 12.00–16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacağını duyurdu. Meteoroloji Dairesi’nin hava durumu raporları doğrultusunda alınan bu karar, işçilerin sağlığını korumak amacıyla hayata geçirildi.

Yasağa göre, sıcaklıkların 40°C ve üzerine çıktığı günlerde, sürekli olarak açık havada ve güneş altında çalışan işçilerin korunması hedefleniyor. Bakanlık, bu düzenlemeyi 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36. maddesi kapsamında yürürlüğe koydu.

Tarım ve inşaat sektörleri için esneklik var

Meskun mahal dışında faaliyet gösteren tarım ve inşaat işçileri için erken işe başlama saatleri işverenler tarafından belirlenebilecek. Bu kapsamda, inşaat alanına malzeme ve iş makinesi taşınması gibi faaliyetler de erken saatlerde yapılabilecek.

İhbar hattı açık

Yasağa uyulmaması halinde, vatandaşlar ALO 102 İhbar Hattı veya ALO 102 WhatsApp Hattı (0539 109 50 50) üzerinden açık adres ve fotoğraf ile şikâyette bulunabilecek.