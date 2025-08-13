Gülen’in ölüm sebebini ileri tetkikler belirleyecek

Yenierenköy’de önceki gün evinde ölü bulunan Abdurrahman Gülen’e (E-58) yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis basın bültenine göre, Gülen’in kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.