Güç-Sen’den KOOP-SEN’e destek: “Kooperatif emekçilerinin yanındayız”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinde yaptığı grev ve eylemlere destek belirtti.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin öz varlıklarından olan kooperatiflerde grevin devam ettiğini belirterek, hükümeti “Yönetenlerin iş bilmezlik ve hatalarını işçilere, emekçilere ödetmeye çalışmakla” diyerek vurguladı.

Kooperatiflerin geldiği duruma düşmesinin sebebi olarak yönetenlerini ve hükümet ortaklarını işaret eden Kanatlı, “Maaşların ödenmemesi bir tarafa, kazanılmış bir çok haktan kesinti yaparak krizden çıkış yolu arayan yönetenler, önce kendileri hesap vermeli, emekçilerin haklarından elini çekmelidirler. Gümrük Çalışanları Sendikası olarak kooperatif emekçilerinin yanında olduğumuzu belirtir, haklı mücadelesinde KOOP-SEN ile dayanışma halinde olacağımızı vurgularız.” dedi.