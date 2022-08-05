Larnaka ve Baf havaalanını bir ayda 1 milyon 185 bin 627 yolcu kullandı.

Dünyanın en önemli havayolu şirketleri uçuyor hem Baf’a hem de Larnaka'ya...

Uzmanlar diyor ki, “uluslararası yasal hava alanı”na dönüşse ilk tercih Ercan olacak.

Çünkü adanın merkezinde!

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Ercan Havaalanı’nı gözüm kapalı Birleşmiş Milletler'e devrederdim, söz sahibi olabilseydim eğer...

Maraş'ı yasal sahiplerine…

Mağusa Limanı’nı Avrupa Birliği’ne mutlaka…

2,1 milyar Euro gibi bir kazançtan söz ediyor uluslararası raporlar…

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Kıbrıs'ın kuzeyi tam bir "mezbele"ye dönüştü.

Bir arkadaşım yazdı, "korku tüneli" ortalık…

Köhne, izbe, karanlık...

İşyerleri kapılarına kilit vurdukça, terk edilmiş bir şehri andırıyor sokaklar...

Yüzlerinde öfke var insanların, gerilim dayatıyor yaşananlar...

Ne yollar yol, ne okullar okul...

Hepimize "döküntü" bir gelecek dayatılıyor zorla...

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Bir "siyaset" uydurmuşlar, tepeden tırnağa yalan!

"Devlet"i tanıyan yok!

Kökü toprakta kalmış ama gövdesi parçalanmış bir ağaç gibi savruluyoruz Akdeniz’de...

Aptal bir kibir, ışıksız bir gelecek, çürümüş bir şimdinin içinde tutunacak dal arıyoruz.

“Müktesep çaresizlik” bu!

Yapay bir siyaset ve ilhak dayatmasına “kulluk” etmemiz isteniyor.

Güç ve iktidar sahiplerine itaat ederek irademizi, kimliğimizi ve varlığımızı yitiyoruz.

***

Ne kadar "batacağız" daha!

O masaya oturmak dışında çaremiz yok, çünkü “güven yaratıcı önlem”in çok ötesinde bir fırsat var önümüzde...

Ekonomik getirisi dünyalar kadar...

Dahası...

Yeni bir pencere bu!

Nefes alacağız...

***

Gözüm kapalı Birleşmiş Milletler'e devrederdim Ercan'ı, söz sahibi olabilseydim eğer...

Mağusa Limanı'nı Avrupa Birliği'ne...

Maraş'ı yasal sahiplerine...

O zaman çok daha kalabalık olurduk, çok daha umutlu ve iyimser…

***

Böylesi bir kararı verebilme yeteneğine, iradesine, yetkisine sahip miyiz?

Hele bir bu kararı verelim de...

Birileri "uygulatmayız" desin...

Desin bakalım...

O zaman görelim açık açık...

"Kurtarıldık" mı gerçekten...

Yoksa bir kapanda “tutsak” mıyız?