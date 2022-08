Memleketten dizi film senaryoları!

Bu yazdıklarımın gerçeklerle alakası olup olmadığıyla hiç ilgilenmiyorum!

Film senaryosu olarak düşünün!

Hatta yapımcı falan olursa, beğenirse, uygundur falan derse; hikayeleri bedava kullanabilir…

-*-*-

Türk televizyon kanallarının dizi senaryosu gibi…

Aynen öyle…

-*-*-

Bir gece kulübü, “dansçı” diye 15 kadar yabancı kadını izinlerini tamamlayıp ülkeye getiriyor…

Kadınlardan biri, kulübe gitmiyor; bir özel daireye yerleştiriliyor…

Kulüpte çalışmayacak!

O dairede kalacak ve özel anlamda dans yapacak!

-*-*-

Gel zaman git zaman, ya da ne bileyim, evvel zaman içinde, kalbur saman dışında falan derken, bu kadına tecavüz ettiği iddiasıyla bir kişi “gözaltına” alınıyor…

-*-*-

Derken devreye avukatlar giriyor…

Bu ayrıcalıklı “dansçı kadın”, meğer gece kulübünün özel izniyle geliyor ama “özel bir kişinin” özel dansçısı oluyor!

Devreye giren avukatlar, özel kişinin “bazı özel ahbapları” ile temas kuruyor…

Ve mesele kapanıyor…

Tecavüz iddiası geri çekiliyor.

Dansçı, geldiği ülkeye gönderiliyor…

-*-*-

Senaryo canım…

Senaryo…

-*-*-

Alın size bir başka senaryo…

Evvel zaman içinde, tilkiler berber, develer gamber iken; bir ülkede, bazı kişilere “alın size turizm yatırımı amaçlı arsa” deniyor ve kıyak geçiliyor…

-*-*-

Sonra bir gün başka ülkeden turizm yatırımı yapmak isteyen insanlar o ülkeye geliyor…

İlgililerle, yetkili mercilerle görüşülüyor; “yatırım maksatlı arazi kalmadı” deniyor…

-*-*-

Sonra bir yetkili ve de etkili kişi; “durun bir dakika; “bazı kişilerin elinde daha önce verdiğimiz arazi var, onlar size devretsin” diyor…

-*-*-

O bazı kişilere, “gidin, yatırımcılarla görüşün, 3 birim para karşılığı sizin arsayı onlara devredin” diyor…

Bazı kişiler, yatırımcı kişilerle görüşmeye giderken, telefonları çalıyor…

Arayan yatırımcı kişiler…

Bazı kişilere diyorlar ki, “sizin verdiğiniz 4,5 birim fiyat bize çok fazla geldi, acaba 3,5 birim fiyat olmaz mı?” teklifini yapıyor.

Bazı kişiler şaşırıyor!

Yoksa, aradaki bir buçuk birim fiyat, “komisyon” muydu!

-*-*-

Derken, aynı ülkede birileri açıklama yapıyor ve diyor ki; “… Bizim devletimiz eşit ve egemendir…”

Bir başkası diyor ki, “…Gönderden bayraklar inmeyecek; minarelerden ezan sesi kesilmeyecek!”…

-*-*-

Bir başka kişi diyor ki, “bu ülkede magarına bulli diye bir yemek yoktur”…

“Molohiya yemek günahtır” diyor öteki!

-*-*-

Ülkede neredeyse tüm devlet okulları tamire muhtaçken, belki de bazıları yıkılmak üzereyken; yan ülkede kalan bir okulun yıkılıyor olmasını, “bize aitti, yıktılar, onları Avrupa mahkemesine götüreceğiz” diye açıklamalar yapılıyor…

Oysa, ülkedeki okulların belki de yüzde 85’i, aslında, yan ülkedekilerin kaçmadan evvel 50 sene öncesinden yaptıklarıdır, kimse bunu hesaplamıyor.

-*-*-

Parayla üniversite diploması satan sanal üniversitenin yönetim kurulu üyesi, bahsettiğimiz ülkede bakan da yapılabiliyor…

-*-*-

O ülke bitti…

O ülkeyi bitirdiler…

Yediler, yuttular, bölüştüler…

Kanını emdiler…

Ve şimdi, geleceğini bitirmek için uğraşıyorlar!

Ve o ülkenin insanları hiç kımıldamıyor…

Ya benim gibi sadece yazıyorlar ya da sanal mecralarda mesaj yayınlıyorlar…

KKTC’de alelade bir gün!

Öz kızına tecavüz eden adamın temyiz başvurusu kabul edilmedi… 30 yıl hapis cezası kesinleşti…

-*-*-

Öğrencisi 17 yaşındaki kıza tecavüz eden öğretmen 9 yıl hapis cezası yedi…

-*-*-

Polis, bir avukatın evini bastı, bir tabanca ve üç beş gram gannavuri buldu…

-*-*-

Bir polis çavuşu ve bir avukat, hapiste tutuklu olan bir kişinin davasındaki tanıklarla ilgili olarak “yasadışı” olduğu ifade edilen sicil araştırması yaptıkları için tutuklandı…

-*-*-

Öğretmenler, kendilerine hiç sorulmadan, kendi yasalarında değişiklik yapmaya çalışan bakanın makamını bastı… Camlar kırıldı… Taraflar sonra oturup konuştu…

-*-*-

Kıb – Tek, ihalesiz “yemelik yutmalık” akaryakıt alımını sürdürüyor… Ödenecek olan fahiş fiyat, önümüzdeki ay vatandaşa kazık olarak geri dönecek…

-*-*-

YÖDAK’ta sahte profesör iddiası ile ilgili olarak hiçbir resmi açıklama yapılmıyor…

-*-*-

Lefkoşa’da devlet hastanesinde hala MR cihazı bozuk! Parça bekleniyor!

-*-*-

Konya’da İslam ülkelerinin Müslüman oyunlarına, herhalde Müslüman ülke olarak kabul görmediği için KKTC davet edilmedi… Kimse de buna ses çıkarmıyor… Tahsin abim da Ersin abim da sus ve de pus! Eşit – egemen davet nerede? Hep yalan!

-*-*-

Turizmde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin 5 milyar TL borç batağında olduğu söyleniyor…

-*-*-

KKTC, enflasyonda Avrupa birincisi, Dünya altıncısı geldi! Helal! (İyi ki tanınmıyor)

-*-*-

Sanayici, esnaf, vatandaş, restoran işletmecisi “elektrik ücretlerini” ödeyemiyor!

-*-*-

Ve Ersin Tatar, “bu günlere Türkiye sayesinde geldik” şeklinde, çok doğru bir açıklama yapıyor!

In English: What is this? This is a dabella in TRNC!

Türkçesi: Bu nedir? KKTC’de bir dabelladır.