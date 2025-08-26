“Görünmeyen Kızlar” sergisi Park Palace Hotel’de ziyarete açıldı

Sanatçı Elif Varol Ergen’in etkileyici bir anlatım sunduğu “Görünmeyen Kızlar” (Unseen Daughters) adlı kişisel sergisi, sanatseverleri farklı disiplinlerden eserlerle buluşturmaya devam ediyor. Girne’de Park Palace Hotel Sergi Salonu’nda ücretsiz olarak ziyarete açılan sergi, baskı resim ve illüstrasyon teknikleriyle üretilmiş 37 eser, toplumun görmezden geldiği, bastırdığı ve dışladığı kadın kimliklerini görünür kılmayı amaçlıyor.

Elif Varol Ergen, sergiyi oluşturan eserlerinde cennetten kovulan Havva ve cenneti kendi isteğiyle terk eden Lilith gibi mitolojik figürlerden ilham alırken, modern toplumun kadın bedenine ve kimliğine yüklediği sınırlamalara da dikkat çekiyor. Sanatçı, kadınların; aile yapısı, toplumsal cinsiyet rolleri ve kültürel kodlarla örülü yaşamlarını sorgularken, bireysel ve kolektif hafızada bastırılmaya çalışılan kadın temsillerini sanatsal bir dille görünür kılıyor.

İlk olarak Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılan sergi, ardından Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda da sanatseverlerle buluşmuştu. “Görünmeyen Kızlar” sergisi Girne Park Palace Hotel’de ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Elif Varol kimdir?

Elif Varol Ergen, 14 yılı aşkın süredir kadın hakları, cinsiyet ayrımcılığı, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve bilinçaltı gibi temaları sanatıyla görünür kılmaya çalışan bir sanatçı ve akademisyendir. Eserlerinde çoğu zaman feminist söylemleri, ezoterik kaynaklardaki kadın yorumlarını ve mitolojik metaforları işleyen sanatçı, güçlü ve isyankâr kadın karakterleri karanlık anlatım dili ile yansıtmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde 16 yılı aşkın süredir öğretim üyesi olarak görev yapan Elif Varol Ergen, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır. Sanat kariyerine çocuk kitapları ve editoryal illüstrasyonlarla başlayan sanatçı, zamanla odağını sosyal meseleler ve kadın temsili üzerine yapmıştır.

Sanatsal üretimleri Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de sergilenmiş; çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüştür. Sanat yazıları ve illüstrasyonları, birçok uluslararası sanat ve tasarım dergisinde yer almış; ilk sanat kitabı 2017 yılında New York’ta yayımlanmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde Doçent olarak görev yapmaktadır.