Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Yenikent’te yılların sorunu tarihe karışıyor

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yenikent’te uzun yıllardır devam eden önemli bir yol sorununu çözüme kavuşturmak üzere başlatılan çalışmaların sona yaklaştığını duyurdu.

Başkan Amcaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yenikent bölgemizin önemli güzergâhlarından biri olan Özker Özgür Caddesi’nde yıllardır süregelen bir yol sorununu daha çözüme kavuşturmak adına girişimlerimiz sona ulaştı.

Yıllar boyunca yalnızca servis yoluyla tek şeritli şekilde geçiş sağlanan bu bölge, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin değerli desteğiyle çözüme kavuşuyor. Sorunlu bölgede kazı çalışmaları tamamlandı, dolgu işlemleri bitirildi ve şu anda asfalta hazırlık için mekanik serim çalışmalarımız devam ediyor.

Alt yapı çalışmaları belediyemiz tarafından yapılmaktadır, asfaltlama ise TC Karayolları tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu projenin hayata geçmesine katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, TC Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ)’ne, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına, Şehir Planlama Dairesi’ne, ayrıca projenin hayata geçirilmesi için iş birliği yapan mal sahiplerine ve sahada emek veren tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”