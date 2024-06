Goethe-Institut Kıbrıs’ın Sandra Hüller’e odaklandığı 5. Sommerkino, 30 Haziran gecesi başlıyor

Goethe-Institut Kıbrıs, ünlü Alman aktris Sandra Hüller’in oynadığı filmlere yer verdiği Sommerkino ile 5 kez sinemaseverlere yaz gecelerinde açık havada sinema keyfi sunacak. Önceki yıllarda kamera arkasındaki yönetmenlere odaklanan Sommerkino bu yıl oyuncuyu odağına alıyor ve dünyaca ünlü Alman kadın oyuncu Sandra Hüller'in yeteneğini ortaya koyduğu büyük beğeni toplayan 5 filmini gösteriyor. Etkinlik sinemaseverleri Goethe-Institut'un rahat şezlongları, büyük ekranı ve ünlü Ledra Palace Oteli'nin fonu eşliğinde enstitünün güzel bahçesinde yaz gecelerinde film izlemeye davet ediyor.



Alman sinemasının son yıllardaki başarılı kadın oyuncusu 5 filmle Goethe-Institut Kıbrıs’a geliyor

Çok yönlülüğüyle tanınan ve ülkesinde çok beğenilen Sandra Hüller, Bir Düşüşün Anatomisi ve İlgi Alanı filmlerindeki rolleriyle 2024 yılında Ulusal Film Eleştirmenleri Derneği tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bir Vakanın Anatomisi filmindeki rolüyle César ödülünü kazandı, Altın Küre ve Oscar'a aday gösterildi. Toni Erdmann ve Koridorlarda gibi filmlerdeki muhteşem performansları, onun en iyi Alman aktrislerden biri olarak ününü sağlamış oldu.



Giriş ücretsiz ve İngilizce altyazılı gösterimler olacak

Bütün gösterimler akşam saat 20.00’de başlayacak ve Lefkoşa Ara Bölgedeki Goethe-Institut bahçesinde yer alacak ve giriş ücretsiz olacak. “I'm your man” dışındaki filmler Almanca orijinal dilinde ve İngilizce altyazı ile gösterilecek. Daha fazla bilgi için:

www.goethe.de/cyprus/sommerkino2024

Sandra Hüller seçkisinde şu filmler yer alıyor:

30/06 - SISI & I (SISI & ICH)//Drama // 132 dk // 2023 // Yön: Frauke Finsterwalder

01/07 - I'M YOUR MAN (ICH BIN DEIN MENSCH)//Drama // 105 dk // 2021 // Yön: Maria Schrader

02/07 – EXIL//Drama // 121 dk // 2020 // Yön: Visar Morina

03/07 - IN THE AISLES (IN DEN GÄNGEN)//Drama // 125 dk // 2018 // Yön: Thomas Stuber

04/07 - TONI ERDMANN//Komedi-drama // 162 dk.// 2016 //Yön: Maren Ade