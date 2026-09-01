Üstel: “Arama kurtarma çalışmalarımız üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor”

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından deniz altında araştırma yapacak TCG Işın gemisinin çalışmalara başladığını açıkladı.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde de aralıksız devam ettiğini, dün gece boyunca kesintisiz sürdürülen çalışmaların, günün ilk ışıklarıyla yeniden gündüz safhasına geçtiğini kaydetti.

Şu ana kadar kayıp yurttaşlara ilişkin yeni bir gelişme bulunmadığını, ancak ekiplerin belirlenen tüm alanlarda, havadan ve denizden arama faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğünü belirten Üstel, “Devletimiz ilk andan itibaren olduğu gibi bugün de tüm kurumlarıyla sahadadır” ifadelerini kullandı.

Başbakan açıklamasında şunlara yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir koordinasyon içerisinde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Polis Teşkilatımız ve Sivil Savunma Teşkilatımız başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz ortak bir çalışma yürütmektedir.

Batığın bulunduğu yüksek derinlikte çalışma ve görüntüleme yapabilecek teknik imkanlara sahip gemi bugün bölgemize ulaşmış ve ilk çalışmalarına başlamıştır. Yapılacak çalışmalarla batığa ve kayıplarımıza ulaşılması, geminin mevcut durumunun görüntülenmesi hedeflenmektedir.

Elde edilecek her görüntü, her veri ve her bulgu ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle değerlendirilecektir. Bizim şu anda en büyük önceliğimiz kayıp vatandaşlarımıza ulaşmaktır.

Bunun yanında yaşanan bu facianın nasıl meydana geldiğinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için başlatılan adli ve teknik çalışmalar da kararlılıkla devam etmektedir.

Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerimizi ve teknik çalışmalarımızı ihtiyaç duyulduğu sürece kesintisiz sürdüreceğiz.

Kayıplarımıza ulaşmak için umudumuzu koruyor, ekiplerimizin çalışmalarından gelecek iyi bir haberi bekliyoruz.”