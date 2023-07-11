Silahlı saldırıya uğrayan Avukat Yıldırım YENİDÜZEN’e konuştu

Ertuğrul SENOVA

Girne’deki ofisinde silahlı saldırıya uğrayan ve ayağından yaralanan Avukat Seyhan Yıldırım YENİDÜZEN’E konuştu, “olayı, kararı yaklaşan bir davaya yoruyorum” dedi.

Kendisini vuran şahsı tanımadığını söyleyen Yıldırım, “Önceki gün biri aradı, kardeşinin muhacerette sorunu olduğunu söyledi, görüşmek istedi. Bu ara tatil nedeniyle ofise pek uğramıyordum ama ille de benimle görüşmek istediklerini söylediler, yarın gelin dedim, geldi ve bu olay yaşandı” şeklinde konuştu.

Yıldırım, olayın “istinaf kararının önümüzdeki aylarda açıklanması beklenen bir dava ile ilgili olabileceğine inandığını” ifade etti.

“Hala olayın şokundayım” diyen Yıldırım, “Polis çok hızlı hareket etti ve zanlıyı yakaladı. Onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yıldırım, “Eğer konu, benim yorduğum gibi davayla ilgiliyse geri adım atmayacağımı vurgulamak isterim” dedi.

Yıldırım, sözünü ettiği davanın yıllardır devam ettiğini belirtti ancak içeriğiyle ilgili bilgi paylaşmadı.

Ne olmuştu?

Avukat Seyhan Yıldırım, bugün saat 11.10 sıralarında Girne Kaza Mahkemesi yakınlarındaki ofisinde silahlı saldırıya uğradı, ayağından yaralandı.

Yıldırım, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı

Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili polis 21 yaşındaki Y.B. isimli bir şahsın Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Girne’de avukatı vuran şahıs Ercan’da yakalandı

Girne’de avukat ayağından vurularak yaralandı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Bu küçücük ülkede ciddi bir güvenlik sorunumuz var”

Olayla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise “bu küçücük ülkede ciddi bir güvenlik sorunumuz var artık” dedi, bu sorun ciddiye alınmadan geçirilen her gün büyüdükçe büyüdüğünü söyledi.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Av. Seyhan Yıldırım ofisinde vuruldu ve yaralandı.

Hızlı hareket eden ve zanlıyı yakalayan polisimizi tebrik ediyorum.

İsteyen "münferit bir hadise" diyerek görmezden gelebilir. Ancak bilinsin ki kamuoyu algısında bu olay da, her gün gazetelerde okuduğumuz pek çok olayın yanına eklenerek değerlendirilecek.

Aylardır dile getiriyoruz. Bu küçücük ülkede ciddi bir güvenlik sorunumuz var artık. Ve bu sorunu ciddiye almadan geçirdiğimiz her gün büyüdükçe büyüyor.

Avukat Seyhan Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği:

“Hukuki sürecin takipçisi olacağız”

Barolar Birliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan saldırır kınanırken, hükümet ve kolluk güçlerine “huzurlu ve güvenli şekilde yaşama hakkının tesis edilmesi” konusunda görevlerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Barolar Birliği ayrıca, saldırganın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olunacağını vurguladı.

Birlikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde tırmanışı bir türlü engellenemeyen şiddet olaylarının bugünkü mağduru, ofisinde silahlı saldırıya uğrayan meslektaşımız Seyhan Yıldırım olmuştur. Meslektaşımıza yapılan bu alçak saldırıyı kınıyor ve faillerinin bir an önce yakalanmasını talep ediyoruz. Huzur ve güvenli bir ülkede yaşama hakkımızı tesis etmekle birincil derecede sorumlu olan hükümet ve kolluk güçlerinin, bu görevlerini yerine getirmek ve böylesi olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri alması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha hatırlatırız.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak saldırganın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.