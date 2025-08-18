Girne Belediyesi Erbil Arkın Kültür Merkezi protokolü imzalandı

Girne Belediyesi ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğinde hayat bulacak olan ‘Girne Belediyesi Erbil Arkın Kültür Merkezi’ için protokol imzalandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada imza töreninin bugün Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldığı kaydedildi.

Törene, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın, Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Asbaşkan Haşim Yücel ile Meclis Üyeleri Ali Tektan, Burak Anıldı, Hakan Onurlu, Ziya Egemen Sencer katıldı.

Girne Belediyesi ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğinde yaklaşık 100 milyon Türk lirasına mal olacak Kültür Merkezi'nin yapımının bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Şenkul: “Merkez, tüm Kıbrıs halkına hizmet edecek”

Erbil Arkın ve Sinan Arkın’a, projeye koydukları destek nedeni ile teşekkür ederek sözlerine başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ARUCAD ile imzalanan protokolün, Arkın Group ile ortaya konan iş birliğinden sadece bir tanesi olduğunu belirtti.

Erbil Arkın’ın kültür sanata olan tutkusunun bilindiğini söyleyen Şenkul, ARUCAD’ın kuruluş amacının ülke kültür ve sanatına hizmet etmek olduğunun altını çizdi.

Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nin adının Girne Belediye Meclisi’nin oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda, Girne sevdalısı ve yatırımların yanı sıra şehre kattığı değer ile bilinen Erbil Arkın’ın adı ile anılacağının altını çizen Şenkul, merkezin bugün itibarı ile ‘Girne Belediyesi Erbil Arkın Kültür Merkezi’ olarak adlandırılacağını kaydetti.

Merkezin tamamlanması ile birlikte kuzey-güney ayırımı yapmaksızın tüm Kıbrıs halkının kullanımında olacağına işaret eden Şenkul, burada gerçekleştirilecek olan organizasyonların, ülke kültür sanatına büyük katkı sağlayacağına olan inancını ortaya koydu.

Bugünün Girne’nin kültür sanat açısından bir mihenk taşı olduğuna işaret eden Şenkul, başta Arkın Group olmak üzere tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

Arkın: “Önemli olan, sonraki nesillere böyle güzel miraslar bırakmaktır”

Proje hakkında duydukları heyecanı dile getiren Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ise konuşmasında, ortaya konan iş birliğinin uzun vadeli bir iş birliği olduğuna dikkat çekti.

Girne'ye daha nice güzel projeler kazandırmak niyetinde olduklarının altını çizen Arkın, insanların gelip geçici olduklarını, önemli olanın sonraki nesillere böyle güzel miraslar bırakmak olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda Arkın, projeye katkı koyan ve koyacak olan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Sinan Arkın: “Merkeze katkıda bulunmaktan dolayı gururluyuz”

Girne Belediyesi bünyesindeki Kültür Merkezi’nin bir parçası olmaktan ve bu merkeze katkıda bulunmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın, Girne’nin böylesi bir merkeze olan ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kentin bu ihtiyacını karşılamak adına ellerini taşın altına koymaktan dolayı gururlu olduklarına işaret eden Arkın, ARUCAD’ın en önemli misyonlarından birisinin içinde bulunduğu şehirlerin gelişimine, kültürel ortamına ve estetiğine katkı koyarak, o şehirle iç içe olmak olduğunu söyledi.

Yapılacak yatırımın da bu misyonun bir parçası olduğuna işaret eden Arkın, kültür merkezinin tamamlanması sonrasında, Girne Belediyesi ile ortak birçok projeye hayat vereceklerini kaydetti.

Arkın, kültür merkezinin öncelikle Girne’ye sonrasında ise tüm Kıbrıs halkına hayırlı olması temennilerini kaydetti.