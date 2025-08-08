GİAD’dan elektrik kesintisine ilişkin açıklama: “Bu şekilde yatırım gelmez, umut yeşermez”

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), bu sabah saatlerinde ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin yaptığı açıklamada, elektrik arz güvenliğinin, yatırım kararlarının “birinci maddesi” olduğunu belirterek “Enerji politikaları güven vermediği sürece ülkeye yatırım gelmez” değerlendirmesinde bulundu.

GİAD açıklamasında, “Ülke, bu sabah, KKTC genelinde yaşanan yaygın elektrik kesintisiyle güne başladı. Sanayi üretimi durdu, hizmet ve ticaret sektörü aksadı. Soğutma sistemlerinin devre dışı kalmasıyla marketler ve gıda tedarik zinciri ciddi risk altına girdi. Edinilen bilgilere göre kesintinin nedeni bir trafo patlaması. Bu süreçte birçok devlet kurumu çalışamaz hale geldi, ekonomik hayat neredeyse tamamen durdu, vatandaşlar ve işletmeler mağdur oldu.” ifadelerine yer verildi.

Dernek, “Elektrik arz güvenliği yatırım kararlarının birinci maddesidir; enerji politikaları güven vermediği sürece ülkemiz nasıl yatırım çekecek, gençler geleceğe nasıl umutla bakacaktır?” diyerek, karar vericilere şu çağrıda bulundu:

“1. Neden-Sonuç Raporu: Kesintinin teknik gerekçesi şeffaf biçimde açıklanmalı, 48 saat içinde kamuoyuna özet bilgi verilmelidir. 2. Zarar Tespiti: Sanayi ve ticaret alanındaki mağduriyetler belirlenmeli, kayıpların telafisi için hızlı mekanizmalar devreye sokulmalıdır. 3. Kritik Alanlara Öncelik: Hastane, su, iletişim gibi alanlarda yedek enerji protokolleri güncellenmeli, kriz anı senaryoları hazır hale getirilmelidir. 4. Altyapı Yatırımı: İletim ve trafo altyapısı modernize edilmeli; riskli bölgeler öncelikli yatırım planına alınmalıdır. 5. Performans İzleme: Elektrik kesintilerine dair veriler düzenli olarak yayımlanmalı, kamuoyuna hesap verilebilirlik sağlanmalıdır.”

GİAD olarak çözüm odaklı bir Enerji Çalışma Grubu içinde aktif rol almaya hazır olduklarını ifade eden Dernek, “Bu krizden öğrenerek; şeffaf, hesap verebilir ve öngörülebilir bir enerji yönetimi inşa etmek zorundayız. Ülkemizde kesintisiz enerji yalnızca bir konfor değil, rekabet gücünün ve toplumsal refahın asgari şartıdır” dedi.