"Gereksiz şeyleri hayatımda tutmam"
Portre / Barkın Dede -Öğrenci
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Pozitif
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Yine kendimi öğrenmeye adardım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kendimin ve ülkemin geleceği
Kayıtsız kalamadığım şey… İradesini satan insanlar
En büyük pişmanlığım… PİŞMANLIK YOK, TECRÜBE
En büyük sevincim… Hollanda’da okuduğum ikinci senemde yaptığımız projenin büyük beğeni toplaması ve Yaskawa simli robot üretim şirketinde Eddie Mennen tarafından staj teklifi almamız
Hayatımın dönüm noktası… Hollanda’ya üniversiteye gitmem
Beni en çok etkileyen yazar… Stephen Hawking
Başucumdaki kitap... Eric Ries- Yalın Startup
En keyif aldığım müzik..Queen – Bohemian Rhapsody
En son izlediğim film… Shawshank Redemption
Kendim için son aldığım şey… Sting Londra konserine bilet
Dolabımdaki en gereksiz şey…Gereksiz şeyleri hayatımda tutmam
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Daha çok istikrar
Kendimde beğendiğim özellik… Araştırma
Olmasa da olur… Beni ileriye götürmeyen insanlar
Olmazsa olmaz… Müzik
En iyi yaptığım yemek… Makarna
Hayalimdeki dünya… Ormanların her geçen gün yok olmadığı, hava kirliliğinin minimum seviyede olduğu, hayvanların neslinin bizim yüzümüzden tükenmediği, kadınların ve çocukların, önce ülkemizde ve daha sonra tüm dünyada barış rüzgarlarının estiği bir dünya hayal ediyorum.
Aşk benim için… Fenerbahçe
Onunla çok tanışmayı isterdim… Mustafa Kemal ATATÜRK
Görmek istediğim yer… İzlanda
Mutlaka yapmak istediğim.. 8-5 işlemek yerine, konumum ne olursa olsun internetin olduğu heryerde işimi yapıp, kafama istediğim yere gidip tatil yapmak ..
Son olarak söylemek istediklerim…Benden küçüklere tavsiyem, risk alıp fedakarlık yaparak günün sonunda istediğin seviyeye gelebilirsin. Kendini sürekli geliştir, seni strese sokan geriye götüren insanlardan, ailen dahi olsa uzak dur.