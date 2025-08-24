Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Pozitif

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Yine kendimi öğrenmeye adardım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kendimin ve ülkemin geleceği

Kayıtsız kalamadığım şey… İradesini satan insanlar

En büyük pişmanlığım… PİŞMANLIK YOK, TECRÜBE

En büyük sevincim… Hollanda’da okuduğum ikinci senemde yaptığımız projenin büyük beğeni toplaması ve Yaskawa simli robot üretim şirketinde Eddie Mennen tarafından staj teklifi almamız

Hayatımın dönüm noktası… Hollanda’ya üniversiteye gitmem

Beni en çok etkileyen yazar… Stephen Hawking

Başucumdaki kitap... Eric Ries- Yalın Startup

En keyif aldığım müzik..Queen – Bohemian Rhapsody

En son izlediğim film… Shawshank Redemption

Kendim için son aldığım şey… Sting Londra konserine bilet

Dolabımdaki en gereksiz şey…Gereksiz şeyleri hayatımda tutmam

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Daha çok istikrar

Kendimde beğendiğim özellik… Araştırma

Olmasa da olur… Beni ileriye götürmeyen insanlar

Olmazsa olmaz… Müzik

En iyi yaptığım yemek… Makarna

Hayalimdeki dünya… Ormanların her geçen gün yok olmadığı, hava kirliliğinin minimum seviyede olduğu, hayvanların neslinin bizim yüzümüzden tükenmediği, kadınların ve çocukların, önce ülkemizde ve daha sonra tüm dünyada barış rüzgarlarının estiği bir dünya hayal ediyorum.

Aşk benim için… Fenerbahçe

Onunla çok tanışmayı isterdim… Mustafa Kemal ATATÜRK

Görmek istediğim yer… İzlanda

Mutlaka yapmak istediğim.. 8-5 işlemek yerine, konumum ne olursa olsun internetin olduğu heryerde işimi yapıp, kafama istediğim yere gidip tatil yapmak ..

Son olarak söylemek istediklerim…Benden küçüklere tavsiyem, risk alıp fedakarlık yaparak günün sonunda istediğin seviyeye gelebilirsin. Kendini sürekli geliştir, seni strese sokan geriye götüren insanlardan, ailen dahi olsa uzak dur.