“Gençlerin barınma sorunu siyasi rant uğruna kullanılıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bir daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilen Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası’yla ilgili Meclis kürsüsünden açıklamalarda bulundu.

Yasayı değerlendirirken bazı temel tespitlerin önemli olduğunu vurgulayan Solyalı, ülkedeki gençlerin ciddi bir barınma sorunu yaşadığına dikkat çekti.

Solyalı, “Yasayı değerlendirirken şu tespitler önemli. Birinci tespit, bu ülkedeki gençlerin barınma sorunu olduğu. İkinci tespit ise gençlerin barınma sorunun hem kırsalda hem de şehirde var olduğu” dedi.

Gençlerin yaşadığı bu sorunun siyasi çıkarlar için kullanıldığını savunan Solyalı, kırsal kesim arsalarının dağıtımı konusunda bunun görüldüğünü ifade ederek, “Üzülerek görüyoruz ki gençlerin bu sorunu siyasi rant uğruna kullanılıyor. Kırsal kesim arsalarının dağıtımı konusunda bunu gördük” şeklinde konuştu.

Gençlerin konuta erişebilmesi için daha geniş vizyonlara ve doğru finansman modellerine ihtiyaç olduğunu belirten Solyalı, mevcut “İlk Evim Kredisi” modelini de eleştirdi.

Solyalı, “Halbuki gençlerin konuta ulaşabilmesi adına daha geniş vizyonlar ve doğru finanslar sağlamalıyız. ‘İlk Evim Kredisi’ gibi dar gelirlinin ve asgari ücretlinin bir konut edinemeyeceği bir finanslama modeli uygulanıyor. Bu olmasın demiyoruz. Fakat bunun sunumu ‘dar gelirliyi konut sahibi yapıyoruz’ gibi reklam sözleriyle olmasın. Gerçeğin ne olduğu ortaya konsun” dedi.

Mevcut ödeme şartlarının asgari ücretli bir vatandaş için erişilebilir olmadığını kaydeden Solyalı, “Çünkü buradaki ödeme şartları asgari ücretlinin karşılayabileceği şartlar değil. Başvurusunu bile yapamaz” ifadelerini kullandı.

CTP’nin iktidara gelmesi halinde dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak çalışmaları gündeme getireceklerini söyleyen Solyalı, bu konuda somut adımlar atacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Meclis’e geri gönderdiği yasa tasarısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Solyalı, düzenlemenin ilk halinde işgali yasallaştıran bir dil taşıdığını vurguladı.

Solyalı, “Bu yasa ilk başta işgali de yasallaştıran bir dille hazırlanmıştı. Hali arazilerle ilgili bu meselenin Hali Araziler Yasası’nda çözebilecekken neden Konut Edindirme Yasası tahtına alındı?” diye sordu.

İçişleri Bakanlığı’nın hali arazilerin kiralanması konusunda neden Konut Edindirme Birimi’ni yetkili kılmak istediğini de sorgulayan Solyalı, bu konuda kamuoyunun cevap beklediğini belirterek, “İçişleri Bakanlığı, hali arazilerin kiralanması noktasında neden Konut Edindirme Birimi’ni yetkili kılma amacı güttü? Bu soruların cevabı bilmek istiyoruz” dedi.