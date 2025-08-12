Gemikonağı’nda alkollü sürücü kaza yaptı

Gemikonağı’nda, dün gece meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 89 miligram alkollü olan Emrecan Özgün (E-22), yönetimindeki DV 932 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu bordür taşlarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.