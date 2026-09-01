“Gemi Kıbrıs seferine uygun değildi, Hatay Belediyesi almaktan vazgeçmişti”

Geçmişte Türkiye Deniz Ulaştırması ve Tersaneler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş Bülent Ok, Girne açıklarında batan Filo Jet isimli geminin geçmişiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ok, geminin daha önce kaza yaptığını, tamir edildiğini ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin incelemeler sonucunda gemiyi satın almaktan vazgeçtiğini söyledi.

Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında konuşan Bülent Ok, Filo Jet’in 2002 yılında Fransa’da üretildiğini ve 2004 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığını belirtti.

Geminin Türk Loydu tarafından klas kuruluşu olarak denize elverişlilik belgesi aldığını ifade eden Ok, yetkililerin daha sonraki incelemelerinin ardından geminin Kıbrıs’a gidip gelmesine karar verildiğini söyledi.

Ok, geminin Antalya Büyükşehir Belediyesi uhdesindeyken Kıbrıs seferleri yaptığını, dönüş seferlerinden birinde ise rıhtımda iskeleye çarparak kaza yaptığını aktardı.

Kazanın ardından geminin kazaya neden olan kızaklarından birinin kırıldığını belirten Ok, geminin tamir edildikten sonra yaklaşık 7 yıl bekletildiğini söyledi. Daha sonra geminin Silifke İcra Dairesi aracılığıyla satıldığını ve Yunanistan’a götürüldüğünü kaydetti.

Geminin Yunanistan’da yaklaşık iki yıl boyunca müşteri aradığını ifade eden Ok, ardından yeniden Türkiye’ye getirildiğini ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne satılmak üzere teklif edildiğini belirtti.

Ok, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı incelemeler sonucunda ise geminin İskenderun-Arsuz Limanı’ndan çıkarak Kıbrıs’a gitmeye uygun olmadığı yönünde karar verdiğini ve bu nedenle gemiyi satın almaktan vazgeçtiğini belirtti.