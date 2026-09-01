"Eşinin elini tutuyordu, bir anda ortadan kayboldu"

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında olay anından beridir haber alınamayan 20 kişi için umutlu bekleyiş sürerken, kayıplardan biri olan Orhan Bekret'in yakınları YENİDÜZEN'e ulaştı.

Bekret'in facianın yaşandığı anda eşinin elini tuttuğunu ve yukarıya çekmeye çalıştığını aktaran yakınları, valizlerin düşmesiyle ortadan kaybolduğunu söyledi.

Bekret'in yakınları o andan bu yana kendisinden haber alınamadığını ve kendisi için endişelendiklerini dile getirdi.