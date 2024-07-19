Gelmesi için dua ettiklerimiz artık gitsin diyorsak…

7 yaşında olmama 2 ay kalmıştı…

Hatta tam olarak bir ay 27 gün!

20 Temmuz 1974!

-*-*-

Savaş çıktığı söyleniyordu…

Çoook uzaktan booooom, booooom diye sesler işitiyorduk!

Gaziveren köyündeydik…

Savaş Beşparmak Dağları’nın ötesindeydi…

-*-*-

Babam ve dayım evde yoktu ve öğle yemeğine de gelmemişlerdi!

-*-*-

Akşam üzerine doğru, annem, beni ve ablamı aldı; koşarak bir komşunun evine sığındık!

Sanki bütün köy oradaydı!

-*-*-

Silah sesleri, havada uçuşan ışıklı kurşun görüntüleri ve sabahın çok erken saatlerinde caminin mikrofunundan “barahodides ve teslim olunuz” şeklindeki çağrıyı unutmam!

-*-*-

Ve bir de neyi unutmam biliyor musunuz?

Ana yolun kenarına çökmüştük; köyün erkekleri kamyonlara doldurulmuş ve götürülmüştü…

Ve çöktüğümüz yerde, herkes üzerine işiyordu!

O kokuyu unutmam!

-*-*-

Üç gün okula kapatıldık…

Türk uçakları geldi bu arada, bir Rum otobüsünü vurmuşlar, içinde bazı Rumlar ölmüşler ve akabinde de Rumlar ya da Rumlardan biri, elinde ayağında ne varsa, okula “sıktı!”

14 kişi öldürüldü, öldü!

Kan ve toprak kokusunu da unutmam!

-*-*-

25 gün kadar esir kaldık…

Sonra bir sabah, çok erken saatlerde, Türk tankları ve mavi bereli askerlerini gördük!

Kurtarıldık!

-*-*-

Kısa keseyim; en çok özlediğimiz, en çok beklediğimiz gelmişti!

Aradan 50 yıl geçti!

-*-*-

Bizi kim mi yönetiyor?

43 milyon Sterlinlik zenginliği olduğunu öğrendiğimiz ablalar, rüşvetçiler, komisyoncular, hırsızlar, insan kaçakçıları, kerhaneciler, kumarhaneciler, sahte diploma satan faşist vekillere ait üniversiteler, koltuk ve makam için yağ çeken yalama cahiller, yalakalar…

-*-*-

Bayramınız kutlu olmasın!

Bugün bayram değildir!

-*-*-

Gelmesi için dua ettiklerimiz geldi!

Bu geliş hiç işe yaramadı!

Öyle bir duruma sokulduk ki sayelerinde, üzgünüm, çok üzgünüm ama gitsinler diye dua ediyoruz!

Gitmeyecekler!

Çocuklarımız gidiyor sadece!

Artist misin lider misin?

Ersin Tatar 1974 savaşı sırasında 14 yaşındaydı…

Ve Londra’daydı…

İngiltere’de saat sabahın körüyken, Kıbrıs’tan birileri aramış ve demiş ki, “Türkiye Kıbrıs’a çıkarma yapıyor!”

Ve Ersin Tatar da etrafındaki kişilere demiş ki; “Asker Kıbrıs’a çıktı, gazamız mübarek olsun”…

-*-*-

Bu bir film senaryosudur!

Birincisi, 14 yaşındaki Tatar’ı geçtim, şu anda 64 yaşındaki Tatar, “gazamız mübarek olsun” diye bir cümle kullanmaz, bilmez…

Ortada tam bir artistlik var!

-*-*-

Bunu neden yazdım?

Tatar’ı aşağılamak ve beni mahkemeye vermesini sağlamak için değil tabii ki!

-*-*-

Sadece içinde bulunduğumuz dönemde, Türkiye ve KKTC’deki bazı çevrelerin; her iki ülkede yaşanan aşırı yoksullaşma ve her anlamda çöküşün üstünü örtmek için nasıl “gaz” vermeye çalıştığını anlatmak için yazdım!

-*-*-

Uçaklar geçiyor!

Tanklar da geçecek!

Savaş gemileri geldi kıyılara park etti!

-*-*-

Kimisi, sosyal medyadan Rumların Kıbrıslı Türklere yaptığı kötülükleri tarihleriyle yazıyor; kimisi, ilan edilişinin üzerinden neredeyse 41 yıl geçen KKTC’nin “tanıtılması faaliyetlerine başlanması çağrısı” yapıyor!

-*-*-

Rumlar, Kıbrıslı Türklere kötülük yapmadı mı?

Yaptıııı!

Peki biz Rumlara hiç mi kötülük yapmadık?

Yalan söylemeyelim lütfen!

-*-*-

Bizim bir hedefimiz vardı; Taksim!

Ada’yı bölüp yarısını Türkiye’ye vermek!

Fiilen bunu başardık, hukuken başarmanın imkansız olduğunu bildiğimizden, ne varsa – ne yoksa çalıp çırpmaya devam ediyoruz ve “Fiili taksimi, hukuki taksime çevirememenin zavallılığı” ile davranıyoruz!

Ambargo ve izolasyon diye ağlıyoruz!

Kendi başarısızlıklarımıza kılıf arıyoruz!

-*-*-

Bu arada, çeşitli kimlik bunalımları ve kimlik çatışmaları da yaşanıyor!

Örneğin, 20 Temmuz 1974’te “Girne’den yol bağladık Anadolu’ya” diyorduk; 50 yıl sonra “bilmeden yol bağladığımız” gayet net görülüyor!

-*-*-

1974 sonrası kurulan sistem ya da düzen; milliyetçi hararetin ganimetle bütünleştiği illegal bir sistemdir!

Ve bu sistemin adı da ilahi adaletin gazabı olsa gerek, bu yüzden “KaKa” ile başlamaktadır!

-*-*-

Ne demiş Ersin Tatar?

“Asker Kıbrıs’a çıktı, gazamız mübarek olsun” demiş!

-*-*-

Başka ne demiş?

Demiş ki, “… Federal devlet temelinde olası bir çözümde, Kıbrıslı Türkler azınlık haklarına sahip olacak…”

Şu anda azınlık hakkımız bile yok!

Tayyip Erdoğan ne derse o!

-*-*-

Başka ne demiş Tatar?

“… Tek dedikleri: ‘uluslararası hukuka gireceğiz’. Uluslararası hukuka girdiğimizde, belki sporda, ekonomik ilişkilerde Kıbrıs Türkü hak hukuk bulabilir, şimdiki ambargolar üzerimizde olmayabilir ama devletin gidecek ve devletin gittiği için birtakım oyunlarla zaman içerisinde Kıbrıslı Türkleri yok edeceklerinden uluslararası hukuk da hiçbir şeye yaramayacaktır” demiş!

-*-*-

Artist misin, lider misin?

Kıbrıslı Türkler yok olmadı mı Ersin Tatar?

-*-*-

EOKA B’nin, Grivas’ın, Samson’un, Akritas’ların hesabı da bu değil miydi Ersin Tatar?

Şimdi, onların tutmayan hesabı kapanmış olmuyor mu Ersin Tatar!

-*-*-

Artist misin, yoksa nesin?

“Yağ çekeyim, Tayyip bey beni yeniden aday göstersin”den başka bir duruşun yok!

Seçildin, yok oluşumuz hızlandı; bir daha seçil, gazan mübarek olsun ama ülkeyi terk ederken, ışıkları söndürmeyi unutma Ersin Tatar!