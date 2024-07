*** Bu yıldan itibaren Kasım ayının ilk haftası her iki toplumdan kayıplar ve çatışma ve savaşın kurbanlarını anmaya adanacak, bu amaçla etkinlikler düzenlenecek...

*** Kayıpların aranmasıda bilgi sağlayan ve etkili yardımlarda bulunan kişiler onurlandırılmaya devam edilecek...

*** Sivil toplum düzeyinde, kayıp yakınlarının da etkili rol oynayacağı bir Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurma olasılığı araştırılarak...

*** Çatışmalarda ve Savaşta Kayıp ve Mağdurları’nı Anma’ya adanan Kasım 2024’te her iki tarafın mağdurları anısına Ortak Anıt oluşturma süreci sürdürülecek...

“İki Toplumlu Barış İnsiyatifi-Birleşik Kıbrıs”tan 100’den fazla sivil toplum örgütü, bazı siyasi partiler ve bazı sendikaların desteğiyle ara bölgede basın toplantısında “Barış ve uzlaşma için ortak mücadele” çağrısında bulundu... “60 yıllık çatışma ve savaşın masum kurbanlarını anıyoruz” başlıklı bildirinin okunduğu Lefkoşa’da, ara bölgedeki Dayanışma Evi’ndeki basın toplantısında şöyle denildi:

“Temmuz 2024'ün ortaları yaklaşırken ve bölünmenin her iki tarafında da milliyetçi söylemler yükselirken, biz, kayıp yakınları ve savaş mağdurları, çözüm, yeniden birleşme, barış ve uzlaşma için mücadele eden tüm Kıbrıslılar olarak sesimizi yükseltmeli ve geçmişimizi çevreleyen şiddetin Gerçeğini ortaya çıkarmalıyız. Toplumlararası çatışmanın başlangıcından bu yana altmış yıl, Yunan Cuntası ve EOKA B Darbesi ve ardından gelen Türk Askeri Müdahalesinden bu yana elli yıl, her iki tarafın da masum Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlara karşı işlediği vahşi suçları bizlere hatırlatmaktadır.”

“KAYIPLARIN YARIDAN FAZLASININ AKIBETİ MEÇHUL...”

“Kayıp Şahısların yarısından fazlasının akıbeti bilinmiyor olduğundan binlerce aile acı çekmiştir ve çekmeye de devam etmektedir. Aktivistlerin, gazetecilerin ve şahısların soruşturma çabalarına rağmen bu suçları çevreleyen Gerçek gizlenmeye devam ettiği sürece yaralar açık kalmaya devam ediyor.”

“KIBRIS SORUNUNUN TEMELİNDE BU ŞİDDET YATIYOR...”

“Kıbrıs sorununun temelinde bu şiddet yatmaktadır ve bu suçların failleri halen Hakikat'in ortaya çıkmasını çeşitli yollarla engellemeyi başarabilmektedir. Tarihin tekerrür etmeyeceğini güvence altına almak için bu şiddeti çevreleyen Hakikat'e ulaşmalı ve etnik kökene bakılmaksızın tüm Kıbrıslılar arasında kolektif bir hafıza oluşturup bunu genç nesillere aktarmalıyız. Yakınlarının akıbetini arayan mağdurların aileleri, diğer taraftaki ailelerle ortak bir acıyı paylaştıklarını öğrenerek, acılarının daha fazla milliyetçilik tarafından sömürülmemesi için birlikte durmaya kararlıdırlar.”

“HER İKİ TARAFTAN MİLLİYETÇİLER, BÖLÜNMEYE YOL AÇTI...”

“Her iki taraftaki milliyetçilerin izlediği bu suçlara ve dış müdahalelere yol açan politikalar, halkın büyük acılar yaşamasına ve ülkenin bölünmesine yol açmıştır. Bu acılar farklı şekillerde de olsa günümüzde de devam ediyor. Müzakere masasında devam eden çıkmaz, sahadaki gerçekler, siyasi liderlik düzeyindeki olumsuz tutum ve bölgemizdeki savaş çığırtkanlığı ülkemiz için büyük tehlike oluşturmaktadır. İki toplumun Liderlikleri, Crans Montana Konferansı'na kadar müzakere edilen ve masada mutabakata varılan her şeyi koruma altına alarak ve ortak bir sonuca ulaşmanın en etkili yolu olan Guterres Çerçevesinden yararlanarak, çıkmazın üstesinden gelmek ve BM Kararlarında tanımlandığı gibi siyasi eşitliğe sahip, İki Toplumlu, İki Bölgeli Federasyona dayalı, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'a ulaşma yolunda bir anlaşmaya varmak üzere müzakere sürecini yeniden başlatmak için çabalarını ikiye katlamalıdır. Bu, Adamızda barışı sağlamanın ve insanlarımıza refah koşulları yaratmanın en etkili yolunu oluşturmaktadır.

BM Genel Sekreteri'nin Sayın Angela Holquin Cuellar'ın görev süresini uzatacağını ve toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması için çabalara devam edeceğini umuyoruz. Çıkmazın devamı, içinde bulunduğumuz durumu daha fazla oldubittiyi getirmekte ve statükoyu kökleştirmektedir.”

“BİRLİKTE ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ...”

“Kıbrıs'ın tüm toplumlarından mağdurları hatırlayarak, tüm Kayıpların kaderinin izini sürmek ve toplumu geçmişimizin şiddet gerçekleriyle yüz yüze getirmek için birlikte durmaya ve çalışmaya devam etme kararlılığımızı beyan ediyoruz. Daha somut olarak şunu beyan ederiz:

1. Gömü yerlerinin yanı sıra diğer ilgili bilgileri bulmak için kayıp aileleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Kayıpların aranmasına bilgi sağlayan ve etkili yardım sağlayan kişileri onurlandırmaya devam edeceğiz.

2. Bu yıldan itibaren Kasım ayının ilk haftasını Kayıplara ve toplumlararası çatışma ve savaşın diğer Kurbanlarına ayıracağız. Bu hafta boyunca, her iki taraftaki mağdurları anmak ve her iki tarafın da masum mağdurlara karşı işlediği suçlar hakkında toplumu bilgilendirmek için aktif önlemler almak amacıyla etkinlikler ve diğer faaliyetler düzenleyeceğiz.

3. İşlenen suçları araştırmak üzere bir Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulmasına yönelik olarak liderlik düzeyinde mutabakata varılmış bir çözüm ve olası bir anlaşmanın yokluğunda, Sivil Toplum düzeyinde, ailelerin de etkili ve anlamlı bir rol oynayacağı bir Komisyon kurma olasılığının araştırılması sürecini başlattık.

4. Çatışmalarda ve Savaşta Kayıp ve Mağdurları’nı Anma’ya adanan Kasım 2024 Haftası'nda süreci hızlandırmak ve daha somut sonuçları duyurmak amacıyla her iki tarafın mağdurları anısına Ortak Anıt oluşturma sürecini sürdürüyoruz.”

“ACIYI DİNDİRMENİN TEK ÇARESİ, BARIŞ İÇİNDE BİR GELECEK İNŞA ETMEKTİR...”

“Kayıp aileleri ve bölünmenin her iki tarafındaki çatışma ve savaş mağdurları, toplumun tüm güçleriyle birlikte Barış ve Uzlaşma için mücadele ederek, ülkemizi siyasi eşitliğe dayalı İki Toplumlu, İki Bölgeli Federasyon temelinde yeniden birleştirmek için eylemsel birlik çağrısında bulunmaktadır. Sevdiklerimizi kaybetme acsını dindirmenin tek çaresi olarak gelecek nesillere barış içinde bir gelecek inşa etmek için birlikte seferber olmaya çağırıyoruz!

Temmuz, 2024”

DESTEK VEREN ÖRGÜTLER...

“Destek veren örgütler:

1 Actor's branch SIDIKEK PEO (Tiyatro sanatçıları bölümü SİDİKEK PEO)

2 AKEL - Progressive Party of the Working People (Kıbrıs Halkının İlerici Partisi AKEL)

3 Anatropi

4 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ’74 (Yunanistan’daki Kıbrıslı Göçmenler Derneği)

5 Association of Historical Dialogue and Research (Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği AHDR)

6 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors (Kıbrıslıtürk Sanati ve Yazarlar Derneği)

7 Athletic-Cultural Youth Association " Peace and Friendship" (“Barış ve Dostluk” Atletik-Kültürel Gençlik Örgütü)

8 Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal) (“Kıbrıs için İki Toplumlu Avustralya Barış İnsiyatifi”)

9 Bağımsızlık Yolu

10 Barış ve Demokrasi İnisiyatifi

11 Bi-communal Centre "Famagusta Avenue Garage" (“İki Toplumlu Mağusa Avenue Garaj Merkezi”)

12 Bi-communal Choir For Peace - Lena Melanidou (“İki Toplumlu Lena Melanidu Barış Korosu”)

13 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can! (İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve 1963-74 Olaylarının Kurbanları İnsiyatifi – BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ”)

14 Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu (This Country Belongs to Cypriots Platform)

15 KOOP-SEN

16 CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

17 CTP Kadın Örgütü

18 CTP Gençlik Örgütü

19 Cultural Movement(Kinisi Politismou) (“Kültürel Hareket”)

20 GÜÇ-SEN

21 KIBES

22 Cypriotism Movement (“Kıbrıslılık Hareketi”)

23 Cypriots' Voice (“Kıbrıslılar’ın Sesi”)

24 Cyprus Academic Dialogue (“Kıbrıs Akademik Diyalog Grubu”)

25 Cyprus Association of Social Psychology (“Kıbrıs Sosyal Psikoloji Derneği”)

26 Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi) (“Kıbrıs Çevre Hareketi”)

27 Cyprus Peace Council (“Kıbrıs Barış Konseyi”)

28 Cyprus Publisher’s Association - KYa B (“Kıbrıs Yayıncılar Birliği”)

29 Cyprus Reunification Movement (“Kıbrıs’ı Yeniden Birleştirme Hareketi”)

30 Cyprus Song Association – KIBHAD (“Kıbrıs Havaları Derneği”)

31 Cyprus Sustainability Institute – (“Kıbrıs Sürdürülebilirlik Enstitüsü)

32 TIP-İŞ

33 KTOEÖS

34 KTÖS

35 Cyprus Writer's Union (“Kıbrıs Yazarlar Birliği”)

36 Cyprus Youth Platform (“Kıbrıs Gençlik Platformu”)

37 Decision for Peace (Απόφαση Ειρήνης) (“Barış İçin Karar”)

38 DAU-SEN

39 EDON

40 EKA - Ένωση Αγροτών Κυπρου - Cyprus Peasant's Union (“Kıbrıs Köylüler Birliği”)

41 EL-SEN

42 DAÜ-BİR-SEN

43 Enfield Cypriots Association (Bi-communal) (“İki Toplumlu Enfiled Kıbrıslılar Birliği”)

44 Enorasis sociocultural club (“ENORASİS Sosyokültürel Kulübü”)

45 Epilogi Limassol cultural movement (“EPİLOGİ Leymosun Kültürel Hareketi”)

46 Famagusta Initiative (“Mağusa İnsiyatifi”)

47 Famagusta Our Town (“Kentimiz Mağusa”)

48 Feminist ATÖLYE

49 GAT -Gender Advisory Team (“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışma Timi”)

50 German-Cypriot Forum (“Alman-Kıbrıs Forumu”)

51 Girne Düşünce Derneği

52 Hade!

53 Hands across the Divide (“Sınırı Aşan Eller” Kadın Örgütü)

54 HASDER

55 Home for Cooperation (“Dayanışma Evi”)

56 IKME Sociopolitical Studies Institute (“İKME Sosyopolitik Araştırma Enstitüsü”)

57 INVEST IN EDUCATION (“Eğitime Yatırım Örgütü”)

58 İskele Citizens Initiative (“İskele Yurttaşlar İnsiyatifi”)

59 KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ

60 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism (KISA – Eşitlik, Destek ve Irkçılık Karşıtı Dernek”)

61 KLIIR

62 Kontea Heritage Foundation (“Kondea’nın Mirası Vakfı”)

63 Larnaca for Solution - Reunification Movement (“Larnaka Çözüm ve Yeniden Birleşme Hareketi”)

64 Left Wing - Αριστερή Πτέρυγα (“Sol Kanat”)

65 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace” (“Leymosun Çözüm ve Yeniden Birleşme Sivil İnsiyatifi”)

66 MAGEM

67 Movement for a Federal Cyprus (“Federal bir Kıbrıs İçin Hareket”)

68 BES

69 New Cyprus Association (“Yeni Kıbrıs Derneği”)

70 YKP (“Yeni Kıbrıs Partisi”)

71 NGO Support Centre (“Sivil Toplum Destek Merkezi”)

72 OPEK - Association for Social Reform (“OPEK – Sosyal Reform için Dernek”)

73 PEO

74 Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K) (“Kıbrıs’la Dayanışma ve Barış İnsiyatifi”)

75 Peace Association (“Barış Derneği”)

76 People's Peace Platform for United Cyprus (London) (“Londra Birleşik Kıbrıs ve Barış için Halk Platformu”)

77 POGO Women’s Movement (“POGO Kadın Örgütü”)

78 Post Research Institute (“POST Araştırma Merkezi”)

79 Proodeftiki Primary School Teachers movement (“PRODEFTİKİ İlkokul Öğretmenleri Hareketi”)

80 Proodeftiki Secondary School Teachers movement (“PRODEFTİKİ Orta Eğitim Öğretmenler Hareketi”)

81 Proodeftiki Student Association (“PRODEFTİKİ Öğrenci Hareketi”)

82 Proodeftiki Technical Schools (“PRODEFTİKİ Teknik Okullar”)

83 BASIN-SEN

84 DEV-İŞ

85 Socialist İnitiative (Protovoulia Socialiston) (“Sosyalist İnsiyatif”)

86 Sol Hareket

87 ÇAĞ-SEN

88 Stop the War Coalition (“Savaşı Durdurun Koalisyonu”)

89 Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation

90 The Management Centre of the Mediterranean (“Akdeniz Yönetim Merkezi”)

91 Third Community Forum (“Üçüncü Toplum Forumu”)

92 The Cyprus Peace and Dialogue Center (CPDC) - Barış Kültürü Merkezi (CPDC)

93 Toplumsal İradeye Saygı Platformu (Respect to Societal Will Platform)

94 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD) (“Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği – Londra”)

95 KTAMS

96 TÜRK-SEN

97 Unite Cyprus Now! (“Kıbrıs’ı Şimdi Birleştirin!”)

98 BKP

99 United Cyprus Platform of Overseas Cypriots (“Yurtdışındaki Kıbrıslılar’ın Birleşik Kıbrıs Platformu”)

100 United Democrats Youth organization (“Birleşik Demokratlar Gençlik Örgütü”)

101 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform (“Birleşik Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum Öğretmenler Platformu”)

102 We want Federation Left Movement - Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία (“Federasyon İstiyoruz Sol Hareketi”)

103 Workers Democracy - Εργατική Δημοκρατία (“İşçi Demokrasisi”)

104 Yeşil Barış Hareketi - Green Action Group