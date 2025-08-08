"Geçitköy'den su gelmiyor, suyu idareli kullanın"

Lefkoşa Türk Belediyesi, ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle hem su temininde hem de belediye hizmetlerinde aksamalar yaşandığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Geçitköy Barajı’ndan şehre su sağlayan sistemlerin elektriğe bağlı olduğu ve kesinti nedeniyle şu anda su verilemediği belirtildi.

Bu nedenle, vatandaşlardan suyu idareli kullanmaları istendi. Ayrıca, elektrik ve internet problemleri nedeniyle belediye vezneleri ile diğer işlemlerin de geçici olarak yapılamadığı duyuruldu.

Sorunun giderilmesinin ardından tüm hizmetlerin yeniden sürdürüleceği ifade edildi.