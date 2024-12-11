Geç olmadan önlem alın!

Deprem farkındalığımız artsın diye bugün yine depremi yazıyorum. Geçtiğimiz hafta Akdeniz’de ardı ardına yaşanan ve birçok bölgede hissedilen depremler, bizlere bir kez daha hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattı.

Peki hazır mıyız?

Bu depremler bizi yönettiğini iddia edenlerin umurunda oldu mu?

Hayır, hazır değiliz… Umurlarında da değil!

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Uzmanların ülkemizde büyük bir depreme hazırlıklı olmamız yönündeki uyarıları karşısında ilgili makamlarda oturanların fütursuz tavırları, yurttaşın daha bir tedirgin olmasına neden oluyor.

Olayın ciddiyetini anlamamız açısından deprem konusu ile ilgili birkaç haberden alıntılarla devam edelim.

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“ ‘KKTC’de yer alan Güzelyurt ve Gazimağusa körfezlerinin Tsunami yönünden araştırılması gerekmektedir’ değerlendirmesini yapan MTA (Türkiye Maden Tetkik ve Arama) Genel Müdürlüğü yetkilileri, KKTC genelini kapsayacak şekilde Deprem Tehlike Haritaları’nın oluşturulmasının da elzem olduğunu ifade etti.” (5 Aralık 2024, Yenidüzen)

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“Mesarya Havzası’nın, genç çökellerle olduğunu kaydeden Doç. Dr. Selim Özalp ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Hasan Elmacı, ‘KKTC deprem ve depremle tetiklenen sıvılaşma, tsunami gibi jeodinamik süreçlerin etkisi altında kalabilme potansiyeline sahiptir. Bu süreçlerin her biri ada için ciddi risklere neden olabilecek jeolojik tehlike kaynaklarıdır’ değerlendirmesini yaptı.” (5 Aralık 2024, Yenidüzen)

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“Kıbrıs Adası, dünyadaki en önemli iki deprem kuşağından birisi olan Alp-Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde yer alıyor. 29.11.2024 tarihinde 22:13’te Gazipaşa (Antalya) açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, Alp-Himalaya Deprem Kuşağı üzerindeki önemli deprem kaynaklarından birisi olan Kıbrıs Yayı’nın veya Dardere (Ovgos) Fay Zonu’nun denizdeki devamı üzerinde oluştuğu yorumlanmaktadır.” (5 Aralık 2024, Yenidüzen)

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“Dardere (Ovgos) Fay Zonu, KKTC ana karası içinde haritalanmış ve yıkıcı etkisi yüksek olabilecek en önemli diri faydır.” (5 Aralık 2024, Yenidüzen)

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“Dağlık alanlar dışında kalan Mesarya Havası, Kuvaterner’de oluşmuş genç çökellerle kaplıdır. Dolayısıyla, KKTC deprem ve depremle tetiklenen sıvılaşma, tsunami gibi jeodinamik süreçlerin etkisi altında kalabilme potansiyeline sahiptir. Bu süreçlerin her biri Ada için ciddi risklere neden olabilecek jeolojik tehlike kaynaklarıdır.” (5 Aralık 2024, Yenidüzen)

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“Sıvılaşma, deprem sırasında yerin yoğun bir şekilde sarsılması sonucu toprağın dayanıklılığını kaybederek katıdan çok sıvı gibi davranmaya başlamasıdır. Bu olay, binaların altında gerçekleştiğinde, zemin yapıların temelini destekleme özelliğini yitirir. Sonuç olarak, binalar ve diğer yapılar devrilebilir, kayabilir veya yan yatabilir.” (5 Aralık 2024, Yenidüzen)

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“Mesele endişelenmek-endişelenmemek meselesi değil. Mesele nerede yaşadığımızı bilerek bir tür eylem planını ortaya koymak. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yetişmiş insan kapasitemiz ortada. Süreci birlikte yönetmek gerekiyor” (CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman / 5 Aralık 2024, Yenidüzen)

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“Acil önlem şart. Olası bir deprem ne kuzey tanıyacak ne de güney, ne cumhuriyet ve egemenlik” (CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy / 5 Aralık 2024, Yenidüzen)

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"Kıbrıs'ın güneyinde, dalma-batma zonu üzerinde 8 büyüklüğünde depremler bile üretilebilir.” (Prof. Dr. Naci Görür / 7 Aralık 2024, Kıbrıs Gerçek)

“Kıbrıs’ın üç ana plakanın kesiştiği, çok sayıda fay zonlarının ortaya çıktığı bir yerde olduğuna dikkat çeken Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Necdet, Kıbrıs’ın deprem hareketliliği açısından çok izah edilemez, karmaşık bir noktada olduğunu belirtti.” (9 Aralık 2024, Yenidüzen)

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“Deprem, görmezden gelemeyeceğimiz bir gerçektir. Bu işin şakaya gelir tarafı yoktur.” (Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Necdet / 9 Aralık 2024, Yenidüzen)

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“Deprem riski vardır, ya Aksu fayı çalışacak ya Baf, Larnaka açıklarında bir depremin oralara da etkisi olacak. Bir mikrobölgeleme çalışması yapmak, en azından bu alanlarda depremin yaratacağı risklerin neler olabileceği konusunda daha rahat konuşabilme şansı verecek.” (Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Necdet / 9 Aralık 2024, Yenidüzen)

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Uzmanlar uyarıyor… “Risk büyük” diyor… “Adım atın, önlem alın” diyor…

Geç olmadan ve pişman olmadan, tüm dikkatimizi deprem konusuna vererek, gerekli tedbirleri almalı ve olası büyük depreme hazırlıklı olmalıyız.

Ne bugünden tezi, ne de gecikecek zamanımız var…