Gazze’de yaşananların en baştaki sorumlusu Amerika’dır!

İsrail’in Gazze başta olmak üzere, Filistin toprakları üzerindeki vahşeti devam ediyor…

Batı Şeria’da geçtiğimiz gün, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, “Amerikan ve Türk vatandaşı” Ayşenur Ezgi Eygi yaşamını yitirdi…

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ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a çağrıda bulunarak, "Hayatları kurtarmak için bir şey yapın." dedi.

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Yüzlerce kişi bu vurulma olayını kınadı…

Ama en çok ilgimi çeken ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib’in, X hesabından, Amerikalı Türk aktivist Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili bir haberi alıntılayarak, Blinken'a çağrıda bulunmasıydı…

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı etiketleyen Tlaib, paylaşımında, "Hayatları kurtarmak için bir şey yapın." ifadesini kullandı.

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Talib, Filistin kökenli bir Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi…

Peki Blinken?

Blinken, İsrail’de yaşam süren her hangi bir Yahudi’den çok daha Yahudi bir Amerikan vatandaşıdır…

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ABD Dışişleri Bakanlığı, cinayetle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, "İsrail askerlerinin ateş etmesinden" hiç bahsetmiyor…

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Tlaib, ABD yönetiminin İsrail'i sorumlu tutmamasını eleştiriyor oysa İsrail askeri demek, Amerikan askeri demektir…

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Amerika’nın Dışişleri Bakanı, dinine gayet bağlı bir Yahudi’dir…

Orta Doğu’da tarafsız bir Amerika hayal etmek ve çözüm beklemek, hayal bile değildir…

İyi insan

Bir İslam öğretisi…

İnternette gezinirken rastladım…

Çok hoşuma gitti…

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İyi insan olmak…

Nasıl iyi insan olunur?

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İyi insan olmak için önce 2 şeyi unutacaksınız…

Sonra da 2 şeyi de unutmayacaksınız…

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Unutmanız gereken iki şey nedir?

1 – Başkasına yaptığınız iyiliği unutacaksınız…

2 – Başkasının size yaptığı kötülüğü de unutacaksınız…

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Peki unutmamamız gereken iki şey nedir?

1 – Başkasına yaptığınız bir kötülüğü – keşke yapmasaydım diyerek- asla unutmayacaksınız…

2 – Başkasının size yaptığı iyiliği de asla unutmayacaksınız…

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İyi pazarlar canım…

Don Vito Corleone’den

Hacı Bayram Veli’ye

Adı bir türlü aklıma gelmemişti…

Neyin mi?

Baba’nın!

Hangi baba?

Şam Babası değil tabii ki!

The Godfather filminde Marlon Brando’nun canlandırdığı “Baba”nın!

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Yapay Zeka sitelerinden birine sordum…

Yanıt şöyle:

“… Marlon Brando’nun unutulmaz performansıyla hatırladığımız o efsanevi karakter! The Godfather filminde Brando, Don Vito Corleone olarak karşımıza çıktı. Don Vito, ağzında çakıl taşı varmış gibi konuşan, kısık sesli, aslında ezilenlere karşı merhametli, ailesinin öcünü yıllar sonra almış ve sinema tarihinin en baba babasıdır. Soğukkanlı, ikna yeteneği yüksek, zeki ve cool bir karakterdi. Onun replikleri ve karizması hala hafızalardan silinmedi!”

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Bu Pazar yazısında, Don Vito Corleone’nin repliklerinden bazılarını yazmak istedim…

Buyurun:

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Birileri seni düşmanı olarak görmüyorsa önemli bir değilsin…

Bırak görsünler…

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Birileri seni tehdit olarak saymıyorsa yeterince güçlü değilsin…

Bırak saysınlar…

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Kimse arkandan konuşmuyorsa, onlardan yeterince üstün değilsin…

Bırak konuşsunlar…

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Eğer birileri seni kullanıyorsa, senden faydalanmak istiyorsa, yeterince değerlisin…

Bırak kullansınlar… Kullandıklarını sansınlar…

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Eğer birileri seni izole ediyorsa, etmek istiyorsa, yeterince güçlüsün…

Bırak seni Türkiye’ye sokmasınlar – mesela…

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Eğer birileri seni taklit ediyor, etmeye çalışıyorsa, yeterince karizmatiksin…

Bırak taklit etsinler…

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Eğer birileri senle dalga geçmeye çalışıyorsa, sıra dışı fikirlerin var demektir…

Bırak dalga geçsinler…

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Hacı Bayram Veli der ki:

Bilmek istersen seni,

Cân içre ara cânı.

Geç cânından bul ânı,

Sen seni bil, sen seni.

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Yani Hacı Bayram Veli demek istiyor ki; “… kendi özünü, gerçek benliğini keşfet… İçimizdeki canı arayarak, kendimize dair derin bir farkındalıkla yolumuza devam edebiliriz…”

Charlie Chaplin

İngiliz komedyen, aktör Charlie Chaplin çok iyi özetlemiş…

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Hiçbir şey sonsuza kadar devam edemez… Sorunlarımız dahil…

Yağmurda yürümeyi çok severim çünkü kimse gözyaşlarımı göremez…

Hayatımızda boşa geçen gün, hiç gülmediğimiz gündür…

Dünyadaki en iyi 6 doktor şunlardır: Güneş, dinlenme, spor, diyet, kendine güvenmek ve gerçek dostlar…

Bu altı doktora her zaman güvenebilir ve sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarabilirsiniz…

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Eğer gökyüzünde ayı görebiliyorsanız, Tanrı’nın güzelliğini de görebiliyorsunuz demektir…

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Eğer güneşi görebiliyorsanız, Tanrı’nın gücünü de görüyorsunuz demektir…

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Eğer aynayı görebiliyorsanız, Tanrı’nın yarattığı en güzel şeyi de görebiliyorsunuz demektir…

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Bilmemiz ve inanmamız gerekir ki, hepimiz aslında birer turistiz…

Tanrı, nereye doğru gideceğimizin rezervasyonunu yapan seyahat acentemizdir…

O’na güvenin…

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Hayatınızı doya doya yaşayın ama sağlıklı…

Yarın hiç olmayabilir…